Stiri pe aceeasi tema

- Un anunț care zguduie omenirea din temelii a fost facut in urma cu puțin timp și a fost preluat de toata presa din lume. Potrivit unor informații oficiale, cercetatorii ruși au inventat... mașina timpului.

- Copilul in varsta de 12 ani a urcat pe vagonul unui tren pentru a-și face un selfie și s-a electrocutat. Baiatul a fost transportat de urgența la spital, iar medicii incearca sa ii salveze viața. Oamenii prezenți in gara au fost cei care au anunțat incidentul la 112. „Eram in casa, in timpul in care…

- Mai mult de jumatate dintre rusi (52%) sunt de parere ca guvernul de la Moscova ii minte in 'cea mai mare parte din timp' sau 'aproape intotdeauna', releva un studiu realizat de Levada, cel mai mare centru de sondare a opiniei publice din Rusia, citat luni de dpa, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Polițiștii din zona Faget s-au confruntat, la sfarșitul saptamanii trecute, cu un caz cu totul și cu totul inedit, intrucat au fost alertați de niște barbați care transportau un cadavru.

- Chimiștii de la Institutul de compuși elemento-organici al Academiei Ruse de Științe din Moscova au dezvoltat o tehnica noua pentru sintetizarea siliconului, scrie RIA Novosti. In prezent, materialele polimerice din silicon sint folosite in aproape toate domeniile casnice. In ciuda utilizarii lor, ele…

- O pasarela din lemn s-a prabușit in timpul petrecerii de Revelion, in Parcul Gorki din Moscova. Podul a cedat sub greutatea oamenilor, iar 13 persoane au fost ranite și au ajuns la spital. Incidentul a fost filmat și difuzat pe rețelele de socializare. Oamenii veniți sa priveasca focul de artificii…

- Un hoț de mașini a sunat la poliția din orașul norvegian Trondheim pentru a cere ajutor, dupa ce a ramas blocat in mașina pe care incerca sa o fure. Poliția din Trondheim a declarat ca tanarul...

- "De vina” este o femeie de 65 de ani care a murit miercuri la Buenos Aires. Ea trebuia sa fie inmormantata, dar pe drum spre cimitir celor aflați in mașina li s-a parut ca aud zgomote și mișcari in sicriu. Ei au intors mașina și au mers la un spital de urgența pentru a le cere medicilor sa verifice…