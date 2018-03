Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe rus a precizat, miercuri, ca este "inadmisibil" sa compari Cupa Mondiala din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin organizate de Germania lui Hitler in 1936, asa cum a afirmat ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, citat de agentia spaniola EFE. …

- Vladimir Putin a fost confirmat masiv la conducerea Rusiei, duminica, 18 martie. Reinnoirea mandatului sau ii face fericiti pe unii dintre vecinii occidentali ai Federatiei. Iata o mica selectie a comentariilor publicate in presa, potrivit Rador.

- Chisinaul cere Moscovei sa înceteze presiunile asupra oficialilor moldoveni care viziteaza Rusia. Anuntul a fost facut de catre seful diplomatiei din tara noastra, Tudor Ulianovschi, dupa întrevederea cu viceministrul rus de Externe Grigori Karasin, care efectueaza o vizita oficiala…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat, luni, pe Vladimir Putin pentru castigarea unui nou mandat de presedinte al Rusiei. ”Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri si realegerea la presedintia Federatiei Ruse. In calitate de presedinte…

- "Din motive neprevazute, vizita in Vietnam a ministrului afacerilor externe nu va avea loc cum era programat", se anunta intr-un comunicat al diplomatiei vietnameze, cu doar o ora inainte de intrevederea pe care Lavrov o avea prevazuta cu presedintele vietnamez Tran Dai Quang.Niciun comentariu…

- Reprezentantul oficial al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, considera ca ceea ce se intampla in Parlamentul britanic in cazul otravirii lui Serghei Skripal este un „show de circ”. Declarația purtatorului de cuvant al MAE rus a venit la scurt timp dupa acuzațiile primului ministru…

- Departamentul american al Apararii (Pentagon) a anuntat ca SUA isi continua activitatile la baza militara Incirlik din Turcia si ca stirile care insinueaza contrariul sunt "speculatii", potrivit Rador.

- Un austriac de 26 de ani a atacat cu cutitul duminica seara un soldat de garda in fata resedintei ambasadorului Iranului la Viena, care l-a doborat pe agresor cu arma de serviciu, a indicat politia locala, preluata de AFP. Atacatorul 'a decedat pe loc', a precizat pentru AFP un purtator de…

- Avion prabusit . Cel putin 32 de oameni au murit. O defectiune tehnica, posibila cauza a prabusirii Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. 32 de oameni au murit. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei 26 de pasageri…

- Arma cea noua a Rusiei, drespre care a povestit Vladimir Putin, presedintele Federatiei Ruse, intr-un mesaj adresat Adunarii Federale, face "gauri" in apararea anti-racheta a Statelor Unite ale Americii. In timpul discursului, Putin a reamintit, de asemenea, ca detinerea de arme hipersonice "ofera avantaje…

- Joi, 1 martie, seful statului va da citire Mesajului adresat Adunarii Federale a Federatiei Ruse. Actiunea se va desfasura in Manejul din Moscova si vor fi invitati nu doar deputati, senatori, ministri, guvernatori, ci si tot felul de activisti sociali. Majoritatea interlocutorilor de rang inalt ai…

- "Se stie foarte bine si informatiile au aparut recent si in presa romaneasca, referitoare la unele incercari facute pe teritoriul Ucrainei de catre serviciile speciale ale Federatiei Ruse, cu folosirea si a unor cetateni ucraineni, de a organiza incendierea a doua scoli din zona, din regiunea Cernauti.…

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin considera ca comunitatea internaționala nu va ridica niciodata sancțiunile impuse Rusiei. Declarația a fost facuta de oficialul rus in cadrul unui interviu pentru publicatia Kommersant. Raspunzand la intrebarea pentru cat timp au fost impuse masurile restrictive impotriva…

- Sambata, patru atentate – dintre care trei revendicate de talibani – au vizat forte guvernamentale afgane, soldate cu cel putin 23 de morti si peste 20 de raniti, la o luna dupa o serie de atacuri sangeroase ce au luat ca tinta mai ales civili, relateaza AFP, citat de News.ro . O baza militara, un sediu…

- "Un numar mare de militanti talibani au atacat un post de control militar; 18 militari au fost omorati, iar doi au fost raniti", a declarat un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii.Miscarea talibanilor afgani a revendicat atacul, precizand ca doi combatanti islamisti au murit…

- Republica Moldova ''nu vrea o confruntare deschisa, un razboi cu Rusia, dar autoritatile ruse, in special unii dintre reprezentantii sai, trebuie sa inteleaga ca asteptam sa fim respectati, sa fim tratati ca parteneri egali'', a insistat Candu intr-un interviu acordat marti agentiei de presa ucrainene…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei, relateaza dpa. Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter.…

- Indonezia a semnat un contract pentru achizitionarea a 11 avioane de vanatoare Sukhoi Su-35 din Rusia in valoare de 1,14 miliard de dolari, a anuntat sambata un purtator de cuvant al Ministerului indonezian a Apararii, citat de AFP. Doua dintre aparate vor fi livrate in august 2018, alte sase in termen…

- Federația Rusa nu ascunde ca se arata deranjata de Legea anti-propaganda rusa care a intrat in vigoare din data de 10 februarie, curent. In cadrul unui briefing de presa, susținut de catre purtatoarea de cuvant al Ministerului de Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a declarat ca „in Moldova…

- Anul trecut, numarul moldovenilor ce au obținut cetațenia Federației Ruse s-a diminuat cu circa doua mii fața de anul 2016, cind a constituit 17.397. Potrivit datelor Direcției principale de Migrație din cadrul Ministerului rus de Interne, moldovenii au constituit 6% din numarul total al strainilor…

- Claus Hjort Frederiksen, ministrul Apararii al Danemarcei, vede „urma ruseasca“ in atacul cibernetic la scara larga prin intermediul virusului NotPetya (Petia, ExPetr) care, in vara anului 2017, a afectat grav, printre altele, sisteme informatice ale companiei daneze A.P. Moller-Maersk, potrivit TASS.…

- Europa inregistreaza cea mai rapida crestere a bugetelor apararii, intr-un context in care guvernele "isi schimba perceptia asupra amenintarilor", intre care se numara si ascensiunea Rusiei, a constatat miercuri intr-un raport Institutul International pentru Studii Strategice (IISS), cu sediul la…

- Jens Stoltenberg a reiterat preocuparile in acest sens formulate de administratia americana. "Da, exista divergente de opinii", a recunoscut Stoltenberg in timpul conferintei de presa pentru prezentarea reuniunii, la care va asista miercuri si joi secretarul american al apararii, Jim Mattis. "Sustinem…

- Aceasta este mutarea care-l va infuria pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra in Ungaria, in ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul Cozmin Gușa, conform Realitatea…

- In Rusia, operatiunile de cautare au continuat non-stop, pe parcursul noptii, la locul unde s-a prabusit, ieri, un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord. Autoritatile au declarat ca nu exista niciun supravietuitor. Aparatul – apartinand companiei ruse „Saratov Airlines” – plecase de pe Aeroportul…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat, joi, o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse la adresa “securitatii informationale si amestecul abuziv în activitatea politica din Republica Moldova&", informeaza Radio Chisinau si

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Majoritatea parlamentara a adoptat astazi o declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse la adresa securitații informaționale a Republicii Moldova, informeaza Noi.md. Prin aceasta declarație, guvernarea condamna și „amestecul abuziv al Rusiei in activitatea politica a țarii”, dupa cum se…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Un atac cu bomba s-a produs, marți, la o cladire diplomatica rusa din Damasc. Potrivit Ministerului de Externe rus, nu au fost inregistrate victime, dar pagubele materiale sunt insemnate, scrie Reuters. Intr-un comunicat de presa al Ministerului de externe din Rusia se arata ca: ”Nu sunt pierderi. Cladirea…

- Ministerul rus al Apararii l-a decorat pe maiorul Roman Filipov, pilotul avionului SU-25 doborat sambata de rebelii jihadisti in Siria, cu ordinul Erou al Rusiei, afirmand ca acesta, dupa ce s-a catapultat, s-a luptat cu islamistii si, cand a fost inconjurat, s-a aruncat in aer cu o grenada.

- Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfasurarea de avioane militare rusesti pe o insula disputata din apropierea Japoniei, accelerand militarizarea zonei intr-un moment cand relatiile Moscovei cu Tokyo sunt tensionate in legatura cu instalarea unui sistem antiracheta american, relateaza…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si în consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor întâlni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita în contextul interceptarii…

- George Soros ii critica dur pe șefii Statelor Unite și Rusiei! "Vladimir Putin conduce un stat mafiot și Trump ar vrea sa faca la fel, numai ca nu-i permite Constituția", a declarat miliardarul.Lui George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. "E un balon de sapun…

- Oficialii forțelor aeriene din Marea Britanie au dezvaluit ultima metoda prin care incearca sa protejeze arhipelagul de agresiunea Rusiei. Deoarece acțiunile intreprinse la comanda lui Putin nu se limiteaza la frontierele estice ale continentului, regatul trebuie sa iși completeze sistemul de aparare,…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Williamson, "probabil si-a pierdut ratiunea", considera Ministerul rus al Apararii, pe fondul acuzatiilor privind presupuse planuri ruse de comitere a unor acte de sabotaj in Marea Britanie. "Probabil ca si-a pierdut ratiunea", a declarat Igor Konasenkov,…

- Operațiunea militara a Turciei in cea mai liniștita regiune siriana – Afrin – putea incepe doar cu consimțamantul tacit al Rusiei, sustine publicatia rusa Nezavisimaia gazeta (NG). In ajunul loviturilor aeriene masive ale fortelor armate turcești, in urma carora si-au pierdut viața atat militari cat…

- Fortele Armate ale Marii Britanii risca sa fie depasite de armata Rusiei, daca nu cresc investitiile in sectorul de aparare, sustine Seful Statului Major britanic, generalul Nick Carter, in contextul speculatiilor privind reducerea bugetului de aparare, informeaza BBC News Online. Intr-un…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite cand au incercat sa desparta doi adolescenti care incepusera o lupta cu cutite, la o scoala din centrul Rusiei. Un profesor si un elev de 16 ani au fost grav raniti. Potrivit rapoartelorcitate de corespondentul BBC, unul dintre cei doi implicati in lupta era fost…

- Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate, a declarat vicepresedintele Dumei, Piotr Tolstoi, in comentarii publicate pe site-ul legislativului.Luna trecuta, Rusia a impus restrictii asupra posturilor de stiri finantate de SUA…

- Cristiano Ronaldo, inca o statuie care nu seamana deloc cu el. De aceasta data, rușii l-au umilit. Vezi galeria foto + 2 + 2 ”Ledovaya Moskva Festival” se vrea un festival care sa deschida apetitul fanilor pentru fotbal și cursa Rusiei pentru Mondialele din 2018. Au fost dezvelite 40 de statui din gheața,…

- Cancelaria Guvernului nu are nicio informație oficiala despre o eventuala vizita a unei delegații a Ministerului de Externe a Federației Ruse in Republica Moldova. „In agenda de protocol nu este inclusa nicio intrevedere de acest fel”, a declarat pentru Agora Tatiana Gumene, șef-adjunct al Directiei…

- În rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, în care a informat despre lipsa daunelor la flotila…

- Un brad de Craciun a luat foc intr-o piața din Rusia in noaptea de Anul Nou cu doar cateva minute inainte de miezul nopții. Mulțimea adunata in piața din Yuzhno-Sakhalinsk pentru trecerea dintre ani și-a pastrat calmul și la miezul nopții au numarat alaturi de DJ-ul evenimentului. Revelionul 2018 a…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte al tarii. I-am urat domnului Putin victorie in acest scrutin. Il consider un lider remarcabil in istoria Federatiei Ruse care a intors tarii sale statutul de…

- Potrivit Kommersant, Farit Muhamedsin, care a detinut functia de ambasador la Chisinau din 2012, va implini la sfarsitul lui ianuarie 71 de ani, depasind astfel limita de varsta pentru functionarii de stat. Oleg Vasnetov are 64 de ani, este diplomat de cariera si lucreaza in Ministerul Afacerilor…