Ruşii ar fi găsit mormântul agentului Eli Cohen, o legendă a Mossadului Aceste informatii despre o posibila repatriere a ramasitelor pamantesti ale celui care a fost numit 'Omul nostru din Damasc', la 54 de ani de la executarea sa, survin la numai doua saptamani dupa ce Rusia a ajutat la transmiterea catre statul israelian a ramasitelor pamantesti ale sergentului Zachary Baumel, dat disparut in Primul razboi din Liban in 1982 - a caror repatriere a pus capat cautarilor de 37 de ani. Israelul a refuzat sa se exprime cu privire (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stoltenberg, a avertizat Congresul SUA, miercuri, de amenintarea pentru alianta a unei „Rusii mai agresive" si a atras atentia asupra incalcarii de catre aceasta a Tratatului INF, informeaza Reuters. „NATO nu intentioneaza sa desfasoare rachete nucleare terestre in Europa," a spus Stoltenberg.…

- 'Aceasta arata ca ei (rusii) au avut ambitia de a dezvolta aceste arme si ca au acordat prioritate respectivului program. Rusii s-au decis pe ansamblu ca ii multumeste conceptul acestor rachete, iar acum se vor concentra pe definitivarea lor prin teste', a spus o sursa familiarizata cu datele din…

- Aproximativ 20 de rachete hipersonice rusești, fața de care Statele Unite nu se pot apara in prezent, au fost recent desfașurate pe o baza militara, anunța CNBC, citand surse informate. „Acest lucru arata ca ei (rușii – n.r.) au ambiții de a dezvolta aceste arme și ca au acordat prioritate acestui program.…

- "Cea mai mare amenintare la adresa stabilitatii si securitatii in regiunea noastra provine din Iran si din partea acolitilor sai", a declarat Netanyahu la inceputul intalnirii cu presedintele rus, referindu-se la militia siita Hezbollah si la Hamas.'Suntem hotarati sa ne continuam actiunea…

- CHISINAU, 12 feb - Sputnik. Tancuri ale armatei israeliene au bombardat zona de granița din Siria, Quneitra, lovind un spital dezafectat si un post militar de observatii, în zona Jabata al-Khashab, au declarat surse militare siriene. © Sputnik / Mikhail Alaeddin Putin va discuta cu Erdogan…

- Ministrul apararii din Germania, Ursula von der Leyen, are programata pentru luni o vizita la trupele Bundeswehr-ului detasate in Lituania in cadrul efortului NATO de descurajare a Rusiei, ca urmare a crizei din Ucraina in 2014, potrivit dpa. Aceasta vizita este umbrita de noile tensiuni intre NATO…

- Presedintii rus Vladimir Putin si turc Recep Tayyip Erdogan discuta miercuri despre Siria la Moscova, unde liderul de la Ankara urmeaza sa incerec sa-l convinga pe cel de la Kremlin de temeiul propunerii sale cu privire la infiintarea unei ”zone de securitate” in nordul sirian, cu scopul de aimpiedica…

- Armata israeliana a declarat luni ca a lovit țintele iraniene Quds din Siria și a avertizat forțele siriene sa nu atace teritoriul sau forțele israeliene, relateaza Reuters.Presa de stat siriana a citat o sursa militara siriana ce declara ca Israelul a lansat un "atac intens prin valuri consecutive…