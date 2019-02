Stiri pe aceeasi tema

- Noile rachete hipersonice rusesti Tirkon pot strapunge orice sistem de aparare aeriana sau scuturi antiracheta, a declarat joi expertul militar rus si contraamiral in retragere Vsevolod Hmirov, relateaza agentia Xinhua. ''Nu exista aparare impotriva lor'', a declarat Hmirov presei, dupa…

- Comandantul sef al marinei ruse, Vladimir Koroliov, a anuntat luni finalizarea cu succes a testelor oficiale vizand noile sisteme de rachete de aparare aeriana 'Poliment-Redut' cu lansare verticala, cu care vor fi echipate fregatele din proiectul 22350, potrivit agentiei de presa Xinhua si…

- Daca SUA vor desfasura sisteme de rachete in Europa dupa ce se vor retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), Rusia va fi obligata sa-si indrepte propriile rachete spre acele sisteme, a declarat joi seara purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu pentru…

- Rusia ține exerciții navale și cu rachete sol-aer in regiunea Marii Negre, deși in acest moment exista tensiuni in relația cu Ucraina și cu Occidentul din cauza capturarii a trei nave ucrainene langa coasta peninsulei Crimeea, transmite Reuters.

- Vladimir Putin a avertizat marti Ucraina impotriva oricarui act ”necugetat”, dupa ce Kievul a hotarat sa instaureze legea martiala, in urma imobilizarii a trei nave ucrainene de catre Paza de Coasta rusa, si i-a cerut Angelei Merkel sa exercite presiuni asupra aliatului sau si occidentalilor, relateaza…