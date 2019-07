Stiri pe aceeasi tema

- Problema cheie in timpul conversației președinților Ucrainei și Federației Ruse, Vladimir Zelenski și Vladimir Putin, a fost eliberarea marinarilor ucraineni capturați de marina rusa, relateaza serviciul de presa al președintelui Ucrainei. Potrivit secretarului de presa al șefului statului rus, Dmitri…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca spera ca guvernul italian se va exprima in mod clar si consecvent in favoarea restabilirii relatiilor depline intre Uniunea Europeana si Rusia si ca va ajuta Bruxellesul sa se convinga ca sanctiunile UE impotriva Moscovei au fost o eroare, potrivit Reuters.…

- Președintele Igor Dodon a mulțumit autoritaților ruse pentru recunoașterea noii guvernari a R. Moldova și pentru susținerea eforturilor sale de a menține stabilitatea în țara. Despre aceasta șeful statului a anunțat pe pagina sa de Facebook. „Am adresat mulțumiri Președintelui…

- ''Populatia din estul Ucrainei are nevoie de pace in cele din urma'', a declarat ministrul german de externe, Heiko Maas, inainte de vizita pe care o va intreprinde joi in Ucraina.Conflictul a izbucnit in urma cu cinci ani, cand Ucraina a inlaturat conducerea prorusa de la Kiev in vederea…

- Statele Unite ale Americii si-au reafirmat marti disponibilitatea de a livra arme Ucrainei, afirmand ca Rusiei ii revine responsabilitatea de a pune capat razboiului care divizeaza estul Ucrainei de cinci ani, potrivit dpa. "Rusia trebuie sa opreasca razboiul in Ucraina", a declarat reprezentantul special…

- Putin il va felicita pe nou alesul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski daca va face 'primele' progrese in solutionarea conflictului din Donbas si va ameliora relatiile cu Rusia, a spus Peskov, fara sa precizeze ce anume implica aceste 'prime' progrese. Crimeea este o regiune a Federatiei Ruse,…

- Uniunea Europeana a acuzat joi Rusia ca ”exacerbeaza” tensiunile cu Kievul, dupa anunțul Moscovei ca simplifica procedura de obținere a pașapoartelor rusești locuitorilor din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Așteptam ca Rusia sa nu ia acțiuni contrare acordurilor de la Minsk și…

- In ajunul turului doi al alegerilor prezidențiale din Ucraina, Rusia introduce noi sancțiuni impotriva Kievului. Astfel, rusii interzic exporturile catre Ucraina de țiței, derivate din petrol, combustibili fosili și carbune. Aceste produse vor putea fi vandute ucrainienilor doar cu permise speciale.…