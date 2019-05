Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski pare se sa îndrepte catre victorie, dupa ce la cinci ani dupa revoluția pro-occidentala, ucrainienii par determinați sa prefere un actor de comedie fara experiența politica, în schimbul actualului lider Petro Poroșenko, care pare sa fi eșuat în a pune capat conflictului…

- Noul președinte al Ucrainei ar putea recâștiga controlul asupra estului țarii controlata de separatiști în câteva luni și sa obțina combustibil ieftin și investiții majore din partea Rusiei, daca încheie un acord cu Moscova, a spus cel mai apropiat aliat al Kremlinului la Kiev,…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a afirmat ca Moscova este pregatita sa explice oricarui ucrainean ca nu ocupa niciun teritoriu din Ucraina, dupa ce candidatul prezidențial ucrainean Vladimir Zelenski a afirmat ca intenționeaza sa solicite Rusiei sa inapoieze teritoriile ocupate,…

- Succesul electoral al actorului ucrainean de comedie Volodimir Zelenski, care s-a calificat în al doilea tur al alegerilor prezidențiale cu 30, 2% din voturi, este observat cu o anumita bunavoința de catre ruși, mai ales ca acesta a apelat la dialog cu Moscova. Kremlinul s-a pronunțat luni împotriva…

- Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol si Simferopol, au fost inaugurate partial anul trecut, insa lansarea de luni a marcat momentul in care ele au inceput sa functioneze la capacitate maxima.Aceleasi instalatii s-au aflat in centrul unui scandal international dupa…

- Masura ii vizeaza pe cei care au avut un rol in atacurile rusesti asupra unor nave ucrainene in stramtoarea Kerci de la Marea Neagra, in anexarea Crimeii de catre Rusia in 2014 si sustinerea oferita de Rusia in organizarea de alegeri in estul separatist al Ucrainei."Statele Unite si partenerii…

- Anexarea de catre Federatia Rusa a peninsulei Crimeea si 'ocuparea' unei parti a teritoriului din Donbas (estul separatist prorus al Ucrainei) au constituit prologul razboiului hibrid al Kremlinului impotriva Uniunii Europene, NATO si a intregii lumi democratice, a declarat marti presedintele ucrainean…

