- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo urmeaza sa fie primit de catre presedintele rus Vladimir Putin saptamana viitoare, in cadrul unei vizite in Rusia, a anuntat vineri Departamentul de Stat, relateaza AFP.Secretarul de Stat american se intalneste cu Putin marti, la Soci, in sudul Rusiei,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a numit vizita sa in Rusia drept o mare bucurie. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca el si liderul nord-coreean Kim Jong-un au avut o discutie „intre patru ochi...

- Aliaksandr Lukasenka, președintele Belarusului, alaturi de Vladimir Putin, președintele Federației Ruse (foto: Reuters) Moscova este convinsa ca Belarusul nu vrea sa isi piarda independenta formala dar este sigura ca daca Rusia va anexa Belarus prin forta, in aceasta republica nu ar exista rezistenta.…

- Presedintele rus Vladimir Putin promite sa retrezeasca la viata gloria spatiala a Rusiei printr-o suplomentare a fondurilor alocate dezvoltarii tehnicilor de varf in domeniul rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza The Associated Press. Guvernul urmeaza sa aloce mai multi bani dezvoltarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin se intalneste luni la Moscova cu omologul sau turc Recep Tayyip Edrogan, in timp ce Moscova si Ankara merg inainte cu un acord privind apararea aeriana care a provocat furia Washingtonului, relateaza agentia DPA. Relatiile Turciei cu Rusia, rivala SUA, au amplificat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a calificat duminica amenintarile presedintelui rus Vladimir Putin de a desfasura noi rachete capabile sa loveasca tari occidentale drept "fanfaronada" menita sa provoace dezbinare intre Washington si aliatii sai, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Intr-un…

