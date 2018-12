Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a decis sa anuleze intalnirea cu omologul sau rus, Vladimir Putin, din cauza faptului ca Rusia nu a returnat navele capturate de la Ucraina și nu i-a eliberat pe marinari. „Avand in vedere faptul ca navele și marinarii nu s-au intors in Ucraina din Rusia, am decis…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump trebuie sa se intalneasca pentru a discuta despre Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a declarat joi o sursa diplomatica din Rusia, relateaza Mediafax care citeaza site-ul agenției Reuters.

- Președintele american Donald Trump a anulat intalnirea pe care o avea programata cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Buenos Aires, unde se desfașoara summit-ul G20. Trump a luat aceasta decizie pentru ca rușii refuza sa elibere navele și marinarii reținuți in largul Crimeei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca tratatele bilaterale ruso-americane START-3 (privind reducerea arsenalului strategic ale celor doua tari) si INF (privind Fortele Nucleare Intermediare), precum si unele probleme regionale figureaza printre principalele chestiuni pe care intentioneaza…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele rus Vladimir Putin se vor intalni la summitul G20 de la Buenos Aires, a declarat joi seful diplomatiei ruse, informeaza dpa. "Moscova si Washingtonul au confirmat public", a spus ministrul de externe Serghei Lavrov in comentarii difuzate…

- Presedintele rus Vladimir Putin va cauta sa obtina o explicatie in legatura cu intentia Washingtonului de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) atunci cand se va intalni la Moscova, saptamana viitoare, cu consilierul pe probleme de securitate nationala…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand…