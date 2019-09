Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al afacerilor externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca dialogul telefonic dintre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski a generat o controversa care a capatat proportii exagerate si a negat, totodata, orice aluzie conform careia Rusia s-ar fi aflat…

- "Ma aflu la Adunarea Generala a ONU, pentru a reprezenta tara, dar am autorizat publicarea in cursul zilei de maine (n.r. – miercuri) a intregii discutii pe care am avut-o cu presedintele Volodimir Zelenski, versiunea completa, needitata. Veti vedea ca a fost o discutie prietenoasa. Nu au existat…

- Prim-ministrul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat marti ca presedintele american Donald Trump 'a ascultat cu interes' prezentarea reformelor in domeniul controlului armelor din aceasta tara, in cadrul intalnirii pe care cei doi lideri au avut-o in marja Adunarii Generale a ONU de la New York,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat luni seara ca ar putea avea "in curand" o noua intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, informeaza agentia Associated Press, potrivit MEDIAFAX.

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- "Presedintele a spus clar, este pregatit sa se intalneasca fara conditii prealabile, dar ne mentinem campania de presiune maxima", a declarat Steven Mnuchin intr-o conferinta de presa."Bineinteles", a adaugat secretarul de stat Mike Pompeo, intrebat in legatura cu posibilitatea unei intalniri…

- Presedintele american, Donald Trump, a reiterat luni ca l-ar putea invita pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, la summitul G7 programat in anul 2020 in Statele Unite, desi Rusia a fost exclusa in 2014 din Grupul tarilor puternic industrializate, anunța MEDIAFAX.

- "Este necesara lansarea unui proces structurat si sper ca vom reusi sa facem asta, astfel incat sa nu fim obligati sa ne intalnim doar din cand in cand si nu doar in timpul crizelor acute", a declarat Riabkov presei la Moscova, la finalul unui eveniment cu ocazia celei de-a 208-a aniversari de la…