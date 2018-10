Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe zeci de persoane au fost interpelate duminica la Moscova si Sankt Petersburg (nord-vest) in cursul unei manifestatii in sprijinul a 10 tineri rusi, incarcerati din martie pentru ''extremism'' intr-un dosar despre care avocatii lor sustin ca este total inventat, relateaza AFP.…

- Raul Gabriel Gavra, elev in clasa XI-a B, la Colegiul Tehnic „I. D. Lazarescu” din Cugir, a fost premiat recent in cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada Rusiei la București, pentru un eseu diplomatic legat de implinirea a 140 de ani de relații dintre Romania și Rusia. Eseul, intitulat „Sprijinul…

- Reforma pensiilor din Rusia a fost infaptuita din cauza bugetului redus. De aceasta parere este fostul deputat rus din partea comuniștilor Serghei Obuhov, care a declarat pentru agenția de știri Yandex ca motivele prezentate de autoritațile de la Moscova in favoarea majorarii

- Legile adoptate dupa intoarcerea lui Vladimir Putin la președinție in mai 2012 au intarit in mod semnificativ controlul autoritaților ruse asupra difuzarii informațiilor pe Internet și in afara Internetului, ceea ce conduce la suprimarea libertații de exprimare in Rusia, se arata intr-un raport comun…

- Al doilea suspect in cazul Skripal, Aleksandr Evghenievici Miskin, decorat de Putin pentru eroism; suspectul a participat la operatiuni secrete in Transnistria, dezvaluie Bellingcat in Parlamentul britanic. Acest barbat - un medic militar angajat de catre serviciul militar rus de informatii…

- Alexander Kokorin, 27 de ani, atacantul lui Zenit, și Pavel Mamaev, 30 de ani, mijlocaș la Krasnodar, fusesera adversari duminica, la Sankt Petersburg. VEZI AICI VIDEO! Buni prieteni de cand jucau impreuna la naționala, cei doi s-au dus la Moscova imediat dupa meci, și luni erau intr-o cafenea din centrul…

- CHIȘINAU, 30 aug — Sputnik, Doina Crainic. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a îndemnat țarile din Uniunea Europeana sa ia în considerare construirea unei noi „arhitecturi de securitate" alaturi de Rusia. Aflat joi la Helsinki, la summitul Franța-Finlanda,…

- Jurnalistul Florin Mihoc a fost singurul timișorean prezent in Rusia pe tot parcursul turneului final. Acesta a fost ales pentru a doua oara la rand de catre TVR pentru a comenta meciuri de la Campionatul Mondial. Invidiat de mulți pentru acest job, omul de televiziune nu a avut o misiune lejera. Intre…