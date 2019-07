Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a facut mai multe descinderi vineri la sediile de campanie ale opozantilor politici din Moscova, in ajunul manifestarii de amploare prevazuta sa aiba loc sambata, transmite AFP. Aliatii principalului opozant al presedintelui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, au informat ca…

- Opozantului i se reproseaza ca a indemnat la manifestatii, in urma excluderii unui numar important de candidati ai opozitiei in alegeri la Moscova.Intr-o postare pe contul sau de Instagram, activistul ancticoruptie afirma ca a fost retinut in fata locuintei, in timp ce iesea sa faca jogging,…

- Poliția din Rusia a reținut miercuri cel puțin 94 de persoane care protestau la Moscova, pentru a cere pedepsirea ofițerilor de poliție implicați în arestarea ziaristului de investigații Ivan Golunov, dupa ce analizele realizate la cererea justiției nu au relevat nicio urma de droguri în…

- Politia din Moscova a retinut vineri mai multi jurnalisti cunoscuti din Rusia, care au manifestat in sprijinul colegului lor Iban Golunov, arestat joi, relateaza AFP. Cel putin opt protestatari, printre care ziaristii de opozitie Ilia Azar si Oleg Kasin au fost urcati intr-o duba, cu tot cu pancartele…

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…

- Potrivit OVD-Info, 124 de persoane au fost retinute in Rusia, cele mai multe cazuri de retinere, 68, fiind inregistrate la Sankt-Petersburg, unde sute de persoane au iesit in strada si au cerut alegeri corecte. Peste 2.000 de persoane au participat la o manifestatie autorizata de autoritatile…

- Peste 100 de persoane au fost retinute miercuri de politie si de membri ai garzii nationale in Rusia in cursul unor proteste care au avut loc cu prilejul zilei de 1 Mai, au anuntat activisti anti-guvernamentali si un grup de monitorizare a drepturilor omului OVD-Info, relateaza Reuters. …