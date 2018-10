Rusia vrea sa renunte la dolari si ia masuri

Guvernul de la Moscova are pe masa un plan pentru diminuarea dependentei economiei ruse de dolarul american, printr-o serie de masuri cum ar fi utilizarea mai restransa a dolarului american in tranzactiile Rusiei cu alte state, relateaza agentia Ria Novosti, citata joi de EFE.



Planul, menit sa protejeze Rusia in fata sanctiunilor internationale, mai ales in fata celor adoptate de SUA, "a fost trimis spre analiza guvernului", a precizat ministrul rus al finantelor, Anton Siluanov.



Consilierul Kremlinului pentru finante, Andrei Belusov, a declarat miercuri, in timpul Saptamanii…