Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a informat ca Moscova a inceput sa pregateasca raspunsuri la indrebarile adresate de Washington privind tratatul de control al armelor, a relatat duminica agentia RIA, citata de Reuters, relateaza Mediafax."Cu doar o saptamana in urma, cateva zile…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat…

- Este o greseala ca SUA sa se retraga unilateral din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat cu Rusia in timpul razboiului rece, a atentionat China luni, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez, Hua Chunyiong, a declarat in cadrul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pledeaza pentru masuri de coordonare in scopul evitarii unui razboi cu Alianta Nord-Atlantica, denuntand exercitiile militare efectuate de NATO in Europa de Est, inclusiv in Romania. "Noi am spus mereu, iar acestea nu sunt vorbe goale, suntem favorabili…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov și omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au discutat telefonic luni despre o posibila cooperare in domeniul energetic și alte probleme regionale și internaționale, relateaza Reuters, preluata de mediafax. „Cei doi diplomați au discutat despre…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov si omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, au discutat telefonic luni despre o posibila cooperare in domeniul energetic si alte probleme regionale si internationale, relateaza Reuters.

- Ministrul olandez de externe, Stef Blok, aflat miercuri in vizita la Ankara, a afirmat ca negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeana se afla intr-un punct mort si ca autoritatile turce trebuie sa-si rezolve problemele, inclusiv cele referitoare la statul de drept si drepturile omului,…

- Ministrul de Externe al FederaE›iei Ruse, Serghei Lavrov, a discutat cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, starea dialogului politic E™i perspectivele relaE›iilor dintre Rusia E™i AlianE›Aƒ.