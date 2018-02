Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a dat publicitatii un comunicat de presa in care neaga veridicitatea acuzatiilor lansate de serviciul ucrainean de informatii. Tonul folosit aminteste, insa, de retorica sovietica si abunda in etichete legate de "fascism" si "nazism". Reamintim ca SBU (Serviciul de Securitate…

- Ambasada Rusiei la București, reacție nervoasa dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca a dejucat doua atentate asupra unor școli romanești din Cernauți. Amasada Rusiei in Romania a dat publicitații un comunicat de presa in care neaga veridicitatea acuzațiilor lansate de serviciul ucrainian…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a precizat luni ca stirea lansata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), despre scolile romanesti vizate de tentative de incendiere, este una falsa. "Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules…

- Serviciile secrete ucrainiene le-a acuzat pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Ministerul Afacerilor Externe de la București reacționeaza dur in urma apriției acestor informații.

- Ambasada Rusiei la Bucuresti califica drept "inca un acces de paranoia anti-rusa la Kiev" informatiile furnizate de SBU (serviciile de securitate ucrainene) conform carora autoritatile de la Moscova ar fi platit pentru incendierea a doua scoli romanesti din Cernauti, in cadrul unui plan de destabilizare…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli românesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al

- Presedintele Comisiei pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, deputatul Constantin Codreanu (PMP), cere Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni trimiterea unor emisari speciali in regiunea Cernauti pentru exprimarea solidaritatii cu romanii…

- Legea privind reintegrarea Donbasului, promulgata saptamana trecuta de catre presedintele ucrainean, Petro Porosenko, schimba de fapt statutul ''operatiunii antiteroriste'' din estul Ucrainei si o trece din controlul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in cel al armatei, relateaza…

- Serviciul ucrainean de securitate a evitat provocari, in regiunea Cernauti, din partea unor persoane pe care le acuza ca au fost platite de Rusia sa incendieze doua scoli romanesti in […]

- Serviciul ucrainean de securitate (SBU) a evitat provocari, in regiunea Cernauti, din partea unor persoane pe care le acuza ca au fost platite de Rusia sa incendieze doua scoli romanesti in Bucovina (sud-vest), potrivit serviciului de presa al SBU, care acuza serviciile speciale ruse ca au incercat…

- Potrivit centrului de presa al SBU, citat de agenția Unian, persoanele care urmau sa incendieze școlile ar fi fost platite de guvernul rus, informeaza Agerpres . „Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au primit de la Rusia…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate ucrainean privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant.

- O informație de ultima ora arata faptul ca serviciile speciale ruse au planuit incendierea a doua scoli romanesti in regiunea Cernauti! MAE arata ca, in prezent, intreprinde demersurile necesare privind obtinerea de elemente suplimentare referitoare la circumstantele producerii acestor tentative, precum…

- Serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din Cernauti, a informat centrul de presa al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). „Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate din aceasta tara privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant. "Am luat nota cu preocupare…

- Serviciile secrete ruse incearca sa discrediteze Ucraina printr-o campanie subversiva, in scopul alimentarii tensiunilor interetnice, acuza Serviciul ucrainean de securitate (SBU), precizand ca existau planuri de incendiere a unor scoli romanesti din Cernauti.

- Ministerul Afacerilor Externe a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, dupa ce Ucraina a sustinut ca serviciile secrete ruse planuiau incendierea unor scoli romanesti din Cernauti, ca intreprinde demersurile necesare privind obtinerea de elemente suplimentare privind producerea acestor tentative.…

- ”Agentii SBU au impiedicat provocari indraznete in regiunea Cernauti. Persoane care au fost deja identificate de SBU au primit de la Rusia o plata in avans pentru a incendia doua scoli romanesti din Bucovina”, a detaliat Centrul de presa al SBU citat de agentia ucraineana Unian. ”Eforturi…

- MAE reacționeaza dur dupa ce serviciile secrete ucrainiene le-a acuzat pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți.„Am luat nota cu preocupare de informatiile prezentate public de Serviciul de Securitate al Ucrainei privind tentativele de incediere a unor scoli cu…

- Serviciile secrete ruse au pus la cale incendierea școlilor romanești din Ucraina, respectiv cele din localitațile Pilipauți, raionul Herta, si Ostrita, raionul Noua Sulita, regiunea Cernauți.

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a anuntat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.

- Tentativa de incendiere a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti. Atacul ar fi fost pus la cale de serviciile secrete rusesti – o spune chiar directorul adjunct al Serviciilor de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, citat de BBC. Cele doua scoli vizate de serviciile secrete…

- Serviciile secrete ucrainiene le aucuza pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a spus, vineri, ca serviciile speciale din Rusia au planificat incendierea a doua școli romanești din regiunea…

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, informeaza Hotnews. Potrivit oficialului ucrainean, pentru realizarea acestui plan,…

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare în limba româna din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador.

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei , Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.

- Serviciile speciale rusești au pus la cale incendierea a doua școli cu predare in limba romana din Bucovina. Acuzația a fost lansata de șeful adjunct al Serviciului de Securitate ucrainean, Viktor Kononenko, care a declarat ca aceste acțiuni aveau drept scop discreditarea

- Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua școli cu predare in limba romana din regiunea Cernauți, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.Potrivit oficialului…

- Serviciul de Securitate al Ucrianei (SBU) inregistreaza o creștere a activitatii serviciilor speciale rusești in vederea destabilizarii situației politice pentru a discredita guvernul de la Kiev in fața comunitații mondiale. In regiunea Cernauți, serviciile speciale rusești au planificat incendierea…

- O intalnire a ministrilor de externe din Rusia, Franta, Germania si Ucraina, consacrata conflictului din estul Ucrainei, a fost anulata, a anuntat vineri ministerul german de externe. Ministrii urmau sa se intalneasca in cursul serii, cu ocazia Conferintei pentru Securitate de la Munchen, reaminteste…

- Dublu campion al Rusiei la tir sportiv, Alexander Zalichev a fost implicat in activitați teroriste in Donbas, a anuntat secretarul de presa al Serviciului de Securitate al Ucrianei (SBU), Elena Gitlianskaia, pe pagina de Facebook a sericiului de informatii. Organele de aplicare a legii au constatat…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, sustine ca autoritatile de la Kiev nu au in vedere "ucrainizarea comunitatii romane" din aceasta tara. El a declarat, joi, la Cernauti, la finalul unei intrevederi cu seful diplomatiei romane, Teodor Melescanu, ca aplicarea noii Legi a Educatiei se…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina, precizand ca Romania nu ii va uita niciodata pe cei care vorbesc si fac parte din etnia romaneasca.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atentioneaza cetatenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari la adresa ucrainenilor atunci cand acestia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere”.

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atenționeaza cetațenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand aceștia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere".

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a arestat pe Stanislav Ejov, unul dintre angajații secretariatului guvernului ucrainean, un colaborator apropiat ai premierului Volodimir Groisman. Ejov este acuzat de ofiterii de la contrainformatii ca este colaborator al serviciilor secrete ruse, transmite…

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Un total de 137 de ofiteri de informatii au unor servicii speciale straine si agentii lor au fost condamnati in Rusia in ultimi cinci ani, a declarat Alexander Bortnikov, Serviciului Federal de Securitate (FSB) de la Moscova, potrivit agentiei de stiri Tass.

- Rusia a avertizat Statele Unite si Canada cu privire la consecintele furnizarii de armament guvernului de la Kiev. Pyotr Ilyichev, adjunctul reprezentantului Rusiei in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, a afirmat ca o astfel de decizie ar impinge Kievul in noi aventuri militare.

- Soborul Bisericii Ortodoxe Ruse din 1954, la care a fost ales noul Patriarh al Moscovei, s-a defașurat sub controlul strict al Comisariatului Popular al Securitatii Statului (NKGB), predecesorul KGB din URSS, reiese din documentele de arhiva ale fostei Directii KGB Ucraina, desecretizate de catre Serviciul…

- Fostul presedinte al Georgiei Mihail Saakashvili a fost retinut din nou in seara de vineri, 8 decembrie, la Kiev. Politicianul a fost dus la audieri, apoi plasat in izolatorul Serviciului de Securitate al Ucrainei. Potrivit procurorului general, Iurii Lutenko, opozantul era dat in urmarire nationala,…

- Mihail Saakasvili, fost presedinte al Georgiei si, timp de trei ani, pana in 2016, guvernatori al regiunii Odesa, a fost dat in cautare de Procuratura Generala a Ucrainei, a aratat pe pagina sa de Twitter ofiterul de presa al institutiei, Larisa Sargan. „Saakașvili este anunțat in cautare… Unitațile…

- 'Nu va fie frica. Armata este de partea noastra', le-a spus el susținatorilor sai care l-au scapat din mainile poliției și au inceput sa ridice baricade in jurul locuinței sale, unde poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestanții veniți sa-l sprijine.Serviciul de Securitate…

- Susținatorii lui Saakașvili l-au eliberat pe liderul lor din mașina Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), distrugand ușa din spate a autoutilitarei speciale cu care se voia transportarea sa la arestul politiei din Kiev, screi Radio Liberty. Odata eliberat, Saakașvili i-a chemat pe protestatari…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping sa opreasca aprovizionarea cu petrol a Coreei de Nord, dupa recentul test balistic efectuat de catre regimul de la Phenian, a declarat joi ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley. Reamintim ca statul nord-coreean…

- "Presedintele Trump l-a sunat pe presedintele chinez Xi in aceasta dimineata si i-a spus ca am ajuns in punctul in care China trebuie sa opreasca livrarea de petrol catre Coreea de Nord. Multe tari au facut sacrificii economice si politice majore prin intreruperea legaturilor cu Coreea de Nord.…