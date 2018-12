Stiri pe aceeasi tema

- SUA au acuzat vineri Rusia ca au propagat teza unui atac chimic in orasul Alep, comis potrivit regimului sirian de "grupuri ale opozitiei", obiectivul Damascului si a Moscovei fiind de a "submina" armistitiul fragil din provincia rebela Idleb, relateaza AFP. Washingtonul da asigurari ca, dimpotriva,…

- Statele Unite si Coreea de Sud au decis reducerea amplorii exercitiilor militare programate in primavara anului 2019 pentru a nu afecta eforturile diplomatice in relatia cu regimul din Coreea de Nord, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- "Superioritatea militara a Statelor Unite - coloana vertebrala a influentei sale mondiale si a securitatii nationale - s-a erodat la un nivel periculos", dezvaluie raportul comisiei parlamentare asupra strategiei apararii nationale. "Armata americana ar putea inregistra un numar inacceptabil de…

- Ministerul rus de Externe a calificat inculparea in SUA a unei cetatene ruse acuzate de amestec in alegerile americane drept "o tentativa ridicola de diversiune" si o modalitate de a instiga alegatorii inaintea scrutinului din 6 noiembrie din America, informeaza sambata agenția DPA, citata de Agerpres.

- Armata Rusiei susține ca a efectuat, joi, un test nuclear masiv, care a inclus mai multe lansari de rachete de pe submarinele aflate in Marea Barents și Marea Ohotsk. Ministerul de Interne al Rusiei a spus ca manevrele au inclus lansari de rachete de pe submarinele nucleare aflate in marile amintite…

- La 45 de ani dupa ce a fost alungat prin Razboiul de Yom Kippur, ursul rusesc s-a intors. Atunci, ca și acum, Rusia nu era un aliat, iar rușii nu erau soluția - ei sunt problema. Intrucat ei sunt suzerani in Siria, armata iraniana, Siria și Hezbollahul nu pot prinde puteri decat sub scutul lor, potrivit…

- Avionul rusesc care a disparut de pe radare in apropierea coastelor siriene a fost doborat de fortele regimului de la Damasc, au anuntat autoritatile de la Moscova, care atribuie insa Israelului responsabilitatea pentru incident. Ministerul rus al Apararii a declarat ca avionul rus de spionaj radioelectronic,…

- Intr-un moment dat al activitatii administrației lui Donald Trump, partea rusa i-a comunicat secretarului american al Apararii, Jim Mattis, ca ar putea folosi arme nucleare daca ar izbucni un conflict armat in Europa. Dupa aceasta declaratie, șeful Pentagonului a inceput sa vada in Moscova principala…