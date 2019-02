Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a anunțat retragerea Statelor Unite din tratatul de dezarmare nucleara INF, un eveniment care deschide o perioada de incertitudine pentru Uniunea Europeana, potrivit AFP. Americanii au luat decizia dupa ce au acuzat Rusia ca incalca prevederile Acordului 1987.

- ”Din nefericire, Statele Unite constata tot mai mult ca nu se poate avea incredere in Rusia sa-si respecte angajamentul in domeniul controlului armamentului”, a denuntat luni, la Conferinta dezarmarii, organizata sub auspiciile ONU, la Geneva, ambasadorul american Robert Wood.El a denuntat…

- CHIȘINAU, 21 ian - Sputnik. Publicația, citata de RIA Novosti, noteaza ca ieșirea din Tratatul INF poate fi în detrimentul Washingtonului. De exemplu, Moscova nu are nevoie în mod special sa își construiasca potențialul nuclear, dar ruperea acordului îi va permite sa implementeze…

- "Din pacate, Statele Unite sunt tot mai mult de parere ca nu pot avea incredere in Rusia in ceea ce priveste respectarea obligatiilor privind controlul armelor si ca actiunile sale coercitive si maligne din intreaga lume au condus la cresterea tensiunilor", a declarat Robert Wood, ambasadorul pe…

- Statele Unite au cerut luni Rusiei sa distruga un nou sistem de rachete de croaziera care reprezinta o "incalcare directa" a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), acuzand Moscova ca destabilizeaza securitatea mondiala, relateaza Reuters. "Din pacate, Statele Unite sunt tot mai mult…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Rusia respinge acuzatiile Statele Unite si NATO de incalcarea Tratatului INF, un document istoric care interzice o intreaga clasa de arme nucleare, relateaza The Associated Press. ”Rusia respecta cu strictete prevederile tratatului, iar partea americana stie acest lucru”, a declarat marti,…