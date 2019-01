Stiri pe aceeasi tema

- Merkel a spus ca va solicita o prelungire a sanctiunilor impotriva Moscovei dupa recenta confruntare maritima dintre Rusia si Ucraina in largul peninsulei Crimeea, anexata de Moscova. Ea a adaugat ca Marea Britanie, Spania si Germania sunt de acord sa ridice aceasta problema in declaratia finala…

- Uniunea Europeana a inclus luni pe lista ei de sanctiuni noua reprezentanti ai rebelilor prorusi din estul Ucrainei, fara sa aiba insa in vedere noi masuri punitive impotriva Rusiei in contextul incidentului din Marea Neagra in urma caruia Rusia a sechestrat trei nave militare ucrainene impreuna…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat marti, 4 decembrie, cu aproximaiv 15 apropiati ai militarilor capturati de Rusia in timpul unei confruntari maritime care a avut loc la sfarsitul lui noiembrie in Marea Neagra, promitandu-le ca va lupta pentru eliberarea acestora. „Nu se va face niciun…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Franta a deplans luni folosirea fortei de catre granicerii rusi impotriva a trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, estimand ca ''nimic nu pare s-o justifice'', relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Tinand cont de cunoasterea de catre noi a faptelor in aceasta etapa, nimic nu pare sa justifice…

- Un avion de recunoastere si supraveghere de tip Boeing RC-135V al Fortelor aeriene americane a efectuat luni un zbor deasupra Marii Negre si Ucrainei, au anuntat autoritatile militare de la Kiev, zborul avand loc pe fondul incidentului naval recent intre Rusia si Ucraina.

- Situație periculoasa in vecinatatea Romaniei. Rusia a deschis focul și a sechestrat trei nave ucrainene in Marea Neagra. Romania, reactie oficiala dupa ce Rusia a atacat trei nave ucrainene ”Suntem profund preocupati de evenimentele din Marea Azov. Agresiunea si violarea dreptului international…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut, duminica seara, detensionarea situatiei create in urma incidentului din Marea Neagra, cand Rusia a deschis focul si a capturat trei nave ucrainene, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. „Asteptam de la Rusia…