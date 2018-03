Stiri pe aceeasi tema

- Peste 107 milioane de alegatori rusi sunt chemati duminica la urne, incepand cu ora locala 08:00, in cadrul alegerilor prezidentiale in Rusia, la care actualul sef al statului Vladimir Putin urmeaza sa fie reales - fara surprize - pentru al patrulea mandat, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Occidentul.

- Statele Unite si NATO ameninta Rusia si incearca sa blocheze, prin sanctiuni, dezvoltarea tarii, afirma presedintele Vladimir Putin, vorbind, in interviuri acordate jurnalistei NBC Megan Kelly inaintea scrutinului prezidential, despre planurile de relansare economica si despre situatia geopolitica.

- Ministrul de externe britanic, Boris Johnson, a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Deputații germani au aprobat candidatura Angelei Merkel pentru un nou mandat de cancelar. Merkel și-a asigurat astfel cel de-al patrulea mandat de lider al țarii dupa mai multe luni de jocuri politice.

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Presedintele rus Vladimir Putin este un lider puternic, care are capacitatea sa rezolve mai multe probleme ale comunitatii internationale, a declarat premierul japonez Shinzo Abe intr-un interviu pentru o televiziune din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Presa rusa a comentat cu grade diferite de entuziasm discursul anual privind starea natiunii rostit joi de Vladimir Putin. Presa apropiata de Kremlin, precum Russia Today, a ales titluri precum "Ascultati-ne acum!" si a insistat pe dezvalurile lui Putin privind noul arsenal nuclear rus. In schimb, presa…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila.

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara ... Vladimir Putin a prezentat joi noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, avertizand Occidentul ca de acum trebuie sa "asculte" Rusia, scrie AFP.

- In tandem, Rusia și Austria reafirma Acordul de la Minsk drept unica soluție pentru conflictul din Ucraina. Vladimir Putin, președintele Federației Ruse, a facut mai multe declarații in acest sens, dupa intalnirea avuta cu Sebastian Kurz, cancelarul austriac.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, spera ca in curand politica sanctiunilor ii va plictisi pe initiatorii sai. Declaratia sefului statului rus a fost facuta in cadrul Congresului Industriasilor si a Intreprinzatorilor din Rusia.

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Transnistria se pregateste activ pentru viitoarele alegeri prezidentiale preconizate la 18 martie în Rusia, iar liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat ca principalul obiectiv al regiunii este de a înregistra o prezenta record la urne, relateaza luni publicatia…

- Presedintele azer Ilham Aliev, in functie dupa ce i-a succedat tatalui sau in 2003, a fost nominalizat candidat al partidului la putere in alegerile prezidentiale din octombrie, a anuntat joi secretarul executiv al formatiunii, informeaza Reuters. Pana acum nu exista alti candidati.…

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a scufundat in noaptea de joi spre vineri intr-un lac inghetat, in condițiile in care frigul extrem ce se inregistreaza in prezent in Rusia a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, ritualul care marcheaza Boboteaza pe rit vechi.

- Duma de stat a Federatiei Ruse pregateste o declaratie prin care va condamna decizia Chisinaului de a interzice difuzarea programelor informativ-analitice, politice si militare din Rusia. Potrivit proiectului de declaratie, deputatii rusi afirma ca legea respectiva ingradeste accesul liber al cetatenilor…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Dupa succesul international al hitului „The Violin Song”, care a fost difuzat in zeci de tari, printre care Polonia, Grecia, Rusia, Turcia, Cipru si Albania, Monoir se pregateste sa lanseze un super featuring cu un artist surpriza. „Datorita faptului ca am lansat «The Violin Song», piesa ce a generat…

- La inceputul acestei ierni nimeni nu se astepta ca SUA sa se aprovizioneze cu gaze naturale din Europa, avand in vedere ca, in conditii obisnuite, SUA sunt cel mai mare producator mondial de gaze naturale, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Însă valul de frig care a lovit recent coasta…

- 19 decembrie - Noul guvern austriac ar putea deschide calea unei noi coalitii in Europa. Cresterea popularitatii miscarilor anti-sistem si de extrema dreapta in Europa nu este ceva nou. Ce este nou este diviziunea tot mai mare intre Bruxelles si unele state membre ale UE privind abordarea fata Rusia.…

- Vladimir Putin, care vizeaza un al patrulea mandat de presedinte, si-a prezentat in mod oficial, pe 27 decembrie, dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, prezentandu-se drept candidat independent.

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin. "Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist", a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii de decorare a militarilor rusi care au…

- Fostul președinte al Academiei de Științe din Rusia, Yuri Osipov, i-a prezentat astazi lui Vladimir Putin cea mai mare enciclopedie rusa. Unele publicații din Rusia atrag atenția asupra faptului ca articolul despre Putin a ocupat mai mult spațiu decat despre oamenii de cultura.

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…