- Presedintele rus Vladimir Putin, care implinește astazi 67 de ani, si-a oferit un weekend relaxant, intreprinzand o escapada in taiga, unde a cules ciuperci si a facut drumetii impreuna cu ministrul apararii rus Serghei Soigu, potrivit imaginilor difuzate de Kremlin, relateaza Agerpres.

- Rusia a lansat mari manevre militare anuale, care mobilizeaza 128.000 de oameni in centrul tarii, inclusiv militari si avioane chineze, al caror scenariu este respingerea unui atac islamist, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca tara sa va produce rachete care au fost interzise prin acordul nuclear de referinta din timpul Razboiului Rece care s-a incheiat luna trecuta, dar ca Moscova nu le va desfasura daca nici SUA nu vor face acest lucru, relateaza Reuters.Intr-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia 'va fi constransa' sa produca noi rachete interzise prin Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), cu raza scurta si medie de actiune cu lansare de la sol, dupa ce Washingtonul si Moscova s-au retras oficial la 2 august din acest…

