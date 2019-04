Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi pentru 'restabilirea completa' a relatiilor cu Ucraina, cu conditia ca acesta sa nu fie un demers 'unilateral' , dupa victoria la recentele alegeri prezidentiale a actorului de comedie Volodimir Zelenski, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Citește…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, s-au intalnit la Vladivostok pentru primul lor summit. Cei doi lideri si-au strans mainile. Putin a ajuns joi in Vladivostok, in timp ce Kim a ajuns miercuri cu trenul. Trenul blindat cu care a calatorit Kim a ajuns la Vladivostok…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Președintele rus Vladimir Putin nu-l va felicita oficial pe președintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski dupa victoria clara obținuta în weekend în alegeri,a transmis luni Kremlinul potrivit Moscow Times. Este ”prea devreme” sa se discute despre felicitarea…

