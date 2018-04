Stiri pe aceeasi tema

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si rus Vladimir Putin au dat marti startul constructiei de catre gigantul rus Rosatom a primei centrale nucleare în Turcia, simbol al relatiilor înfloritoare între Ankara si Moscova, informeaza France Presse.

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a criticat marti SUA si Israelul pentru rolurile lor in Siria, el exprimandu-se inainte de a se imbarca intr-un avion cu destinatia Turcia, unde urmeaza sa se intalneasca cu liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, si cu seful statului rus, Vladimir Putin,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa se intalneasca marti cu omologii sai rus Vladimir Putin si iranian Hassan Rohani. Presedintele rus va sta doua zile in Turcia, unde va efectua prima sa vizita in strainatate de la realegerea sa pe 18 martie.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, s-a declarat ''extrem de intristat'' vineri de pozitia ''total eronata'' a Parisului, care a propus o mediere intre Ankara si o forta arabo-kurda impotriva careia armata turca lupta in nordul Siriei, relateaza AFP. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat miercuri 'incercarile de a semana panica' pe internet din strainatate, in timp ce Rusia se afla in doliu dupa un incendiu devastator izbucnit duminica intr-un...

- Presedintele american Donald Trump a declansat joi o ofensiva comerciala impotriva Chinei, fara sa renunte la ideea de a pastra "prietenia" pe care pretinde ca o are cu liderul chinez Xi Jinping, intelegere care uneori a adus roade, dar care poate parea de asemenea una imaginara, relateaza vineri…

- "Propunem organizarea la Belgrad a unei intalniri intre Trump si Putin. Nu exista un loc mai bun decat Serbia", a afirmat Ivica Dacici vineri. Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential. Liderul de la Casa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti cu virulenta criticile Washingtonului legate de ofensiva turca impotriva unei militii kurde in regiunea Afrin din nord-vestul Siriei, liderul de la Ankara cerand Statelor Unite sa ''respecte'' Turcia,

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia…

- Duminica rusii sunt chemati la urne sa isi aleaga presedintele intr-un scrutin pe care actorul sef de la Kremlin, Vladimir Putin, este de asteptat sa il castige confortabil. Cu cateva zile inainte insa, „Golos”, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza alegerile din Rusia se plange ca se…

- Dupa ce cu cateva zile in urma a aparut o piesa in care mai multe staruri cu renume din Rusia il susțin pe Putin, formația rusa „Fabrika" la fel a lansat un cantec cu numele „Vova, Vova", dedicata lui Vladimir Putin.

- Printre persoanele pe numele carora au fost emise mandate de arestare se numara si Fatmanur Gulen, nepoata clericului Fethullah Gulen.Politia a arestat deja 33 de persoane, inclusiv pe Fatmanur Gulen, iar operatiunile de cautare a suspectilor sunt in desfasurare.Presedintele turc…

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a salutat luni ''devotamentul'' si cariera scriitorului si jurnalistului rus Alexander Prohanov, cunoscut pentru pozitiile sale ultranationaliste, staliniste si antisemite, relateaza AFP. "Ati parcurs un important drum profesional si v-ati…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. Potrivit postului turc de televiziune Haberturk, discutia…

- Ministerul Justiției din Turcia lucreaza la un noua lege impotriva adulterului, conform instrucțiunilor președintelui Recep Tayyip Erdogan, a declarat purtatorul de cuvant al președinției, Ibrahim Kalin. „Președintele a vorbit cu ministrul Justiției și a dat instrucțiuni privind felul in care trebuie…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marti ca fortele turce vor asedia in curand orasul Afrin, capitala enclavei in care este incurs – de o luna – o ofensiva vizand sa disloce o militie kurda din acest sector, relateaza AFP conform News.ro . ”In urmatoarele zile si in mod mult mai rapid,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan si cu presedintele iranian Hassan Rouhani in luna aprilie, in Turcia, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-urile agentiilor Tass si Anadolu.

- Militia YPG, clasificata drept grupare 'terorista' de catre Ankara, a fost un aliat al SUA in lupta contra organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria.Turcia a acuzat Washingtonul ca inarmeaza YPG si i-a cerut sa renunte la a mai face acest lucru.''Noi nu am dat niciodata…

- Presedintele palestinian, Mahmoud Abbas, va vizita Rusia luni pentru a incerca sa obtina sustinerea lui Vladimir Putin dupa ce Washingtonul a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, informeaza AFP.

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a asigurat pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca actiunile armatei turce in Siria vizeaza lupta contra unor "elemente teroriste" si ca Ankara...

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia împotriva oricarei încercari de a invada Siria, în contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni împotriva unei militii kurde în nord-vestul Siriei, relateaza AFP.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Presedintele rus Vladimir Putin si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat telefonic, marti, despre situatia din Siria, in conditiile in care Turcia desfasoara o operatiune militara in provincia siriana Afrin, a anuntat serviciul de presa al Kremlinului, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Potrivit canalului de televiziune public TRT, aceste mandate de arestare au fost date pentru 18 persoane la Istanbul si 17 la Diyarbakir, oras din sud-est cu o majoritate kurda, unde opt suspecti au fost retinuti dimineata. Aceste persoane sunt suspectate ca au facut "propaganda" in favoarea Unitatii…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si-a exprimat duminica speranta ca ofensiva lansata de Ankara in nordul Siriei impotriva unei militii kurde va fi incheiata ''in foarte scurt timp'', relateaza AFP. ''Cu voia lui Allah, vom incheia aceasta operatiune in foarte…

- Armata turca a anuntat ca a executat noi atacuri sambata impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nordul Siriei, in contextul in care o ofensiva terestra pare iminenta, relateaza AFP. Fortele armate turce au afirmat ca au atacat "in situatie de legitima aparare"…

- Fortele kurde din nordul Siriei vor "curata" zona de "flagelul" turc, a declarat Sipan Hemo, liderul militiei kurde Unitatile de Protectie Populara (YPG), dupa ce liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat ca va lansa o operatiune militara impotriva kurzilor sirieni, informeaza postul France…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat luni Statele Unite ca intentioneaza sa creeze o "armata terorista" in Siria, avertizand ca Turcia va distruge un contingent kurd sustinut de Washington.

- Demirtas, plasat in detentie in noiembrie 2016 pentru acuzatii de activitati ''teroriste'', a fost intampinat cu strigate, sloganuri si aplauze de catre sustinatorii sai, veniti cu sutele in fata Tribunalului din Bakirkoy, in Istanbul, potrivit unui corespondent al AFP la fata locului.Copresedinte…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi despre liderul nord-coreean Kim Jong-Un ca este un "politician absolut competent si matur", relateaza Reuters. Kim Jong-Un "si-a îndeplinit obiectivul strategic. Are un arsenal nuclear", a declarat Putin presei. El…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.