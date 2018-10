Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care Statele Unite vor sa desfasoare asemenea rachete, a amenintat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press.

- Putin a facut acest anunt in urma celui al presedintelui american Donald Trump, sambata, potrivit caruia intentioneaza sa iasa din Tratatul INF care interzice armamentul nuclear cu raza intermediara de actiune, incheiat in timpul Razboiului Rece, in 1987, dupa ce acuzat Mosova ca-l incalca. Putin a…

- Rusia incalca un acord istoric in domeniul controlului armamentului, a acuzat luni Alianta Nord-Atlantica, precizand ca a incercat in mai multe randuri sa obtina informatii despre un nou sistem rus de rachete, insa fara rezultat, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.NATO si-a…

- Statele Unite au inceput sa instaleze in Romania si Polonia sisteme de rachete ofensive, prin incalcarea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Vladimir Ermakov, seful Departamentului pentru Neproliferare si Controlul armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe."Exista…

- Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) s-ar putea prabusi, daca ”dilema” scutului american antiracheta din Europa de Est ramane ”nerezolvata”, a amenintat marti, in presa rusa, directorul Departamentului neproliferarii si controlului armamentului din cadrul Ministerului rus de Externe Vladimir…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a acordat un interviu publicatiei americane Politico, printre temele abordate numarandu-se cele referitoare la eforturile tarii noastre de consolidare a securitatii euro-atlantice, in mod special a flancului estic al NATO, inclusiv…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, a sustinut ideea gazduirii de catre tara noastra a unei prezente americane permanente, subliniind intr un interviu acordat luni publicatiei Politico excelenta cooperare romano americana in planul securitatii si apararii, potrivit Agerpres.Intotdeauna…