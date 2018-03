Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Pavlo Klimkin a cerut, luni, adoptarea unor sanctiuni contra fostului cancelar german Gerhard Schroder pentru sprijinul acordat presedintelui rus Vladimir Putin, reales duminica pentru al patrulea mandat, relateaza luni cotidianul german Bild, citat de dpa. ''Este…

- Un alt diplomat a minimalizat unele informatii potrivit carora progresele importante obtinute in negocierile cu Marea Britanie la sfarsitul saptamanii trecute au ajuns in punctul in care Londra poate incheia un acord de tranzitie dupa Brexit. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis,…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, a declarat, luni, ca Rusia va ramane un partener dificil pentru Europa, in contextul in care Vladimir Putin a reusit sa castige un nou mandat de presedinte al Rusiei, informeaza The New York Times. Ministrul german de Externe a precizat ca…

- REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. REZULTAT…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati britanici trebuie sa paraseasca Rusia in decurs de o saptamana. Ambasadorul britanic…

- Ucraina i-a avertizat vineri pe alegatorii rusi ca nu le va permite accesul la consulatele tarii lor pentru a vota duminica in cadrul scrutinului prezidential rus, organizat dupa patru ani de la anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova, relateaza AFP.Ministrul de interne, Arsen Avakov,…

- Noul sef al diplomatiei germane, Heiko Maas, si-a inceput vineri vizita in Polonia, a doua sa vizita oficiala intr-o tara straina in noua sa calitate, in incercarea de a imbunatati relatiile slabite

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sugerat joi ca rusii corupti care isi datoreaza averile relatiilor cu presedintele Vladimir Putin ar putea fi vizati de masurile luate ca represalii de Londra impotriva Rusiei dupa otravirea unui fost spion rus in sud-vestul Angliei cu un gaz neurotoxic,…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat Soigu. Ministrul…

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Intr-un interviu publicat luni, Lavrov a acuzat NATO ca provoaca un puternic conflict cu Rusia in Balcani si si-a exprimat speranta ca, in pofida aspiratiilor sale europene, Serbia nu va abandona relatia sa de prietenie cu Moscova.El a declarat, de asemenea, ca va aborda problema unui statut…

- Asa cum se stie deja 13 rusi, printre care si un oligarh apropiat al lui Vladimir Putin, au fost pusi sub acuzare in Statele Unite, pentru amestec in alegerile din 2016. Anuntul a fost facut de catre procurorul special Robert Mueller, care conduce ancheta Rusiagate.

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Vucic, un fost nationalist care a devenit pro-european in ultimii ani, a subliniat ca o decizie in acest sens va fi luata in urma consultarii cetatenilor sarbi. "Cetatenii vor decide; nu cred ca aceasta initiativa (n.a. - recunoasterea Kosovo) poate obtine o majoritate. Trebuie sa vedem realitatea…

- Ministrul bavarez de Finanțe, Markus Soeder, a respins, miercuri, ideea ca țari precum Romana și Bulgaria sa treaca la zona euro. „Nu vrem alta dezbatere și nici mai multe pacaleli. Nu vrem ca din zona euro sa faca parte țari precum Romania și Bulgaria. Ne opunem eurobondurilor și fondatii…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat, miercuri seara, ca Belgradul trebuie sa accepte independenta fostei provincii sarbe Kosovo daca vrea sa adere la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de externe olandez, Halbe Zijlstra, a demisionat, marti, la o zi dupa ce a recunoscut ca a mintit atunci cand a afirmat ca a luat parte, in 2006, la o intalnire in care presedintele rus Vladimir Putin ar fi evocat planurile sale privind o 'Rusie Mare', transmit Reuters si AFP.Potrivit…

- Prezenta in Belgia a liderului separatist Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea Catalonia ar putea submina "relatiile de prietenie" dintre Spania si Belgia, a declarat joi ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis, relateaza site-ul postului de radio belgian RTBF.

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima...

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI, potrivit Mediafax.

- BUCURESTI, 3 feb — Sputnik, Doina Crainic. În câteva dintre statele membre din estul Uniunii Europene, guvernele conservatoare ale acestora reafirma suveranitatea lor naționala, scrie editorialistul Christopher Akers de la American Conservative. Aceste state percep aspiratiile…

- Fondurile europene nu sunt „o opera de caritate” Blandul nostru ministru de Externe și-a ieșit din fire la auzul propunerilor de legare a fondurilor europene de MCV și a facut o declarație categorica: "In legatura cu legarea fondurilor de alte elemente, din punctul meu de vedere, ar constitui o incalcare…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Securitatea Europei este pusa in pericol de instabilitatea din Libia si de protejarea deficitara a granitei sale sudice, a declarat luni ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu omologii sai din Uniunea Europeana, relateaza agentia MTI.

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Ministrul german al justitiei si-a vazut suprimata una dintre postarile de pe Twitter in care il califica pe un eseist drept "cretin", in virtutea noii legi pe care el insusi a initiat-o pentru a "curata" retelele sociale de mesajele de ura, informeaza luni AFP, citata de Agerpres. "Heiko Maas, victima…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.Efortul…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Ministrul german de externe Sigmar Gabriel urmeaza sa inceapa miercuri o vizita de doua zile in Ucraina, ce va include o deplasare in zona de conflict din estul tarii, a anuntat Ministerul de Externe de la Kiev, informeaza dpa, potrivit agerpres. Insotit de omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, Gabriel…

- Europa ar trebui sa fie interesata de imbunatatirea relatiilor dintre Rusia si SUA, iar solutionarea conflictului nord-coreean ar putea contribui in mod special la acest lucru, a declarat duminica ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, relateaza site-ul agentiei Tass.