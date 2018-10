Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o actiune diplomatica in forta, Turcia a reusit sa obtina un armistitiu greu pentru a bloca invazia trupelor guvernamentale si ruso-iraniene in provincia Idlib, ultima provincie detinuta de opozitia anti-Assad in Siria, la Vest de raul Eufrat.

- Lira turceasca s-a depreciat marti fata de dolar, investitorii analizând eforturile Turciei de a gestiona ruptura din relatiile cu Statele Unite, dupa ce ministrul turc de Finante, Berat Albayrak, a avertizat ca sanctiunile comerciale impuse de SUA împotriva Ankarei ar putea destabiliza…

- Rusia si Siria au criticat, marti dupa-amiaza, decizia Administratiei Donald Trump de a impune noi sanctiuni Iranului, acuzand Statele Unite ca incalca o rezolutie a Consiliului de Securitate ONU, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, potrivit Mediafax."Suntem profund dezamagiti…

- Celebrul actor american Steven Seagal, cel care a primit cetațenie rusa de la președintele Vladimir Putin, a fost insarcinat de Moscova cu imbunatațirea relațiilor diplomatice ruso-americane. Potrivit MAE rus, Seagal va fi reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol…

- Rusia va trimite politisti militari pe Inaltimile Golan, la granita dintre Siria si Israel, si va amplasa opt posturi de monitorizare pentru a evita provocari, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat îngrijorare, la întrevederea cu omologul sau american Donald Trump, în legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate în România. "În calitatea de mari puteri nucleare,…

- Al 45-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii incepe un turneu de sase zile in Europa, odata cu Summitul NATO, avand trei momente politice importante, intr-un context international tensionat si tulbure. Donald Trump, presedintele Statelor Unite, considera ca relatia cu omologul sau din Rusia,…

