- Agentia spatiala rusa Roscosmos preconizeaza punerea pe orbita a patru sateliti de tipul Resurs-PM intre 2022 si 2025, capabili sa inregistreze lansari de rachete, a informat marti directorul adjunct al institutiei, Valeri Zaiciko, citat de EFE. Responsabilul cu sistemele speciale de navigatie al Roscosmos…

- Marea Britanie a acuzat GRU ca a incercat sa il otraveasca pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica sa in orasul englez Salisbury. De asemenea, Olanda a acuzat agentia ca a incercat sa atace cibernetic agentia mondiala pentru monitorizarea armelor chimice iar serviciile secrete americane au acuzat…

- „Rusia va fi nevoita sa tinteasca tari din Europa care ar primi eventuale rachete americane cu raza intermediara de actiune, in cazul in care SUA vor sa desfasoare asemenea rachete”. Este amenințarea facuta de președintele rus, Vladimir Putin. In plus, liderul de la Kremlin susține ca instalatiile americane…

- Agentia spatiala Roscosmos preconizeaza trei lansari de rachete Soyuz inainte de a trimite o noua misiune cu cosmonauti si astronauti pe Statia Spatiala Internationala (ISS) la inceputul lunii decembrie, a informat miercuri directorul executiv al agentiei, Serghei Krikaliov, citat de EFE. "Planuim viitoarea…

- Manevre militare in Rusia, cu implicarea mai multor tipuri de arme. Au fost lansate rachete balistice din submarine, in timp ce avioanele au testat alte tipuri de rachete de croaziera, in zona marilor Barents si Ohotsk.

- Agentia nationala britanica pentru combaterea infractionalitatii (NCA) a anuntat vineri ca a deschis o investigatie privind legaturile dintre firme inregistrate in Regatul Unit si subsidiara estoniana a Danske Bank A/S, implicata intr-un scandal de spalare de bani, scrie

- Pentru prima data de la prabușirea URSS, Departamentul Apararii al SUA dezvolta un sistem de rachete cu o raza de acțiune de 1.600 de kilometri, potrivit Breaking Defense, citand surse de la Pentagon. Noile arme sunt concepute special pentru a invinge sistemele anti-racheta din Rusia și China, a declarat…