Rusia va oferi Cubei un credit de 38 de miliarde de euro pentru echipamente militare

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa ofere Cubei un credit in valoare de 38 de milioane de euro (43 de milioane de dolari), pentru achizitionarea de echipamente militare, anunta Serghei Storciak, adjunct al ministrului rus de Finante.

- „In ultimii doi ani, guvernul de stanga PSD-ALDE a imprumutat Romania cu 20 de miliarde de euro si pe fiecare roman cu 1006 euro. Numai in primele 9 luni ale acestui an, Dragnea a indatorat Romania cu 9,8 miliarde de euro. Este raspunsul oficial al guvernului Dancila la o interpelare pe care am adresat-o…

- Aproximativ 50.000 de soldati, sprijiniti de mijloace materiale considerabile, vor lansa joi in Norvegia cele mai ample manevre militare ale NATO de la incheierea Razboiului Rece, o demonstratie de forta care irita Rusia vecina, comenteaza marti AFP preluata de Agerpres. Exercitiul Trident…

- Cupa Mondiala de fotbal din acest an a injectat 12,5 miliarde de euro in economia rusa, suma reprezentand peste 1% din produsul intern brut al acestei tari, a anuntat marti Comitetul de organizare a CM 2018, citat de AFP.

- Implicata astazi in doua conflicte armate – Siria și Ucraina, cu toate acestea, potrivit presedintelui rus Vladimir Putin, Rusia este un stat iubitor de pace, care „nu are și nu poate avea planuri agresive“ in raport cu alte țari. Declarația a fost facute de liderul ru in cadrul unei vizite la trupele…

- Rusia a demarat exercitiile militare Vostok-2018, la care participa peste 300.000 de militari, inclusiv forte din China si Mongolia, urmand ca acestea sa fie cele mai ample manevre militare de dupa 1981, potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, informeaza agentiile de stiri Tass si Dpa.

- Avioane militare rusești și siriene au atacat sambata orașele din provincia Idlib, din Siria, la o zi dupa summitul președinților Turciei, Iranului și Rusiei, care nu a reușit sa se puna de acord asupra unei incetari a focului care ar impiedica o ofensiva susținuta de Rusia, relateaza Mediafax citand…

- Manevrele Vostok - 2018, care vor avea loc în centrul si estul Rusiei între 11 si 15 septembrie, nu sunt îndreptate împotriva NATO, a declarat, joi, un oficial din ministerul rus al Apararii.