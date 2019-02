Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Turcia au convenit luni asupra necesitatii de a lua masuri decisive pentru a stabiliza situatia in provincia siriana Idlib, dupa convorbiri care au avut loc intre ministrii apararii din cele doua tari, a anuntat agentia de presa rusa Ria Novosti, relateaza Reuters. Anuntul facut…

- Analistul militar rus Pavel Felgenhauer vorbește, într-un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Libera, despre ce înseamna suspendarea Tratatului referitor la Forțele Nucleare Intermediare pentru SUA, Europa și Rusia și despre expunerea

- Presedintii rus Vladimir Putin si turc Recep Tayyip Erdogan discuta miercuri despre Siria la Moscova, unde liderul de la Ankara urmeaza sa incerec sa-l convinga pe cel de la Kremlin de temeiul propunerii sale cu privire la infiintarea unei ”zone de securitate” in nordul sirian, cu scopul de aimpiedica…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si iranian Hassan Rohani au convenit, intr-o intalnire, joi, la Ankara sa consolideze cooperarea intre tarile lor cu privire la Siria, insa s-au abtinut sa reactioneze fata de decizia Washingtonului de a se retrage din Siria, relateaza AFP, potrivit News.ro.Intalnirea…

- Kremlinul a anunțat ca va continua derularea contractului pentru furnizarea de sisteme sofisticate de aparare antiaeriana „S-400” catre Turcia, in pofida „ok”-ului dat de Washington unei posibile vanzari...

- Kremlinul a declarat miercuri ca va continua vanzarea de sisteme antiracheta rusesti S-400 catre Turcia, in pofida aprobarii de catre Departamentul de Stat al SUA a unei posibile vanzari a sistemului concurent Patriot catre Ankara, transmite Reuters. Pentagonul a anuntat marti ca Departamentul de Stat…

- Financial Times: SUA acuza Rusia de "provocare" in incidentul naval cu Ucraina ● Acordul Brexit ar urma sa coste anual pana la 1.100 de persoana ● Handelsblatt: Sfarșitul numerarului - in curand și in Germania? ● Les Echos: Firmele americane se bat pentru fiecare angajat pe care vor sa-l recruteze●…

- Uniunea Europeana este ingrijorata de numarul mare de jurnaliști și academicieni care sunt reținuți in Turcia, a declarat Johannes Hahn, comisarul european pentru Extindere, dupa o intalnire oficiala cu Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, relateaza Reuters.Johannes Hahn a facut…