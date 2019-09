Rusia va livra sisteme de apărare antirachetă S-400 Indiei în decurs de 18-19 luni (media) Rusia va livra in decurs de 18-19 luni un lot de sisteme de aparare antiracheta S-400 Indiei, care au fost deja platite de catre aceasta din urma, a informat duminica presa rusa, relateaza Xinhua. "Plata in avans a fost primita si totul va fi livrat in conformitate cu programul, in aproximativ 18-19 luni", a declarat vicepremierul rus Iuri Borisov pentru canalul de televiziune rus Rossiya-1 TV. Anterior, cele doua tari au solutionat o problema cu plata in avans de catre India pentru a se asigura ca sisteme S-400 vor fi furnizate conform planificarii, a informat agentia de stiri TASS. Moscova si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

