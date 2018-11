Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat sambata ca la 9 noiembrie va gazdui o reuniune internationala la nivel inalt privind situatia din Afganistan, la care urmeaza sa participe inclusiv reprezentanti ai guvernului afgan si ai talibanilor, informeaza AFP. Miscarea talibana si-a dat acordul pentru a trimite o delegatie la…

- Legile adoptate dupa intoarcerea lui Vladimir Putin la președinție in mai 2012 au intarit in mod semnificativ controlul autoritaților ruse asupra difuzarii informațiilor pe Internet și in afara Internetului, ceea ce conduce la suprimarea libertații de exprimare in Rusia, se arata intr-un raport comun…

- Adjunctul ministrului afgan de Externe va efectua joi o vizita oficiala la Moscova pentru a discuta detaliile unei noi runde de discuții de pace privind Afganistan, care se va desfașura in capitala Rusiei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Rusia a invitat 12 state și…

- Romania se pregatește pentru un eveniment important din domeniul politicii regionale: cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari. Presedintele Klaus Iohannis va gazdui, luni si marti, la Palatul Cotroceni, acest summit.

- Rusia a anuntat luni amanarea unei reuniuni internationale pe tema situatiei din Afganistan pe care intentiona sa o gazduiasca la Moscova pe 4 septembrie si la care i-a invitat pe talibani, relateaza AFP.

- Talibanii au declarat ca vor trimite membri de rang inalt in Rusia pentru discutiile de pace din Afganistan, dupa ce guvernul afgan a refuzat oferta de a participa la o astfel de conferinta, informeaza Reuters.

- Ministrii de externe din Turcia si Rusia urmeaza sa se reuneasca in capitala turca Ankara la inceputul saptamanii pentru a pregati un summit consacrat crizei din Siria si care va avea loc la 7 septembrie, potrivit unui comunicat difuzat duminica de Ministerul de Externe rus, relateaza dpa. Citește…

- SUA au cerut marti Moscovei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste georgiene a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma cu zece ani si unde mentine o puternica prezenta militara, transmite agerpres.ro.