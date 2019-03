Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia responsabilului Patriarhiei de la Moscova survine dupa ce seful Consiliului muftiilor din Rusia, Ravil Gainutdin, a afirmat ca peste 15 ani mai mult de o treime din populatia Federatiei Ruse va fi constituita din musulmani.'Aproximativ atatia vor fi. Musulmanii dau nastere mai…

- Declaratia responsabilului Patriarhiei de la Moscova survine dupa ce seful Consiliului muftiilor din Rusia, Ravil Gainutdin, a afirmat ca peste 15 ani mai mult de o treime din populatia Federatiei Ruse va fi constituita din musulmani. „Aproximativ atatia vor fi. Musulmanii dau nastere mai multor copii.…

- Dmitri Smirnov, presedintele Comisiei Patriarhiei ruse pe probleme de familie, protectia mamelor si a copiilor, a apreciat luni intr-o interventie la postul de radio 'Govorit Moskva' ca etnicii rusii vor inceta sa mai fie majoritari in Federatia Rusa catre orizontul anului 2050, potrivit agentiei…

- Ambasadorii tarilor membre ale NATO urmeaza sa se intalneasca vineri cu reprezentantul Rusiei intr-un nou efort de a salva Tratatul bilateral ruso-american privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), informeaz

- Rachete cu o raza de acțiune pâna la 500 kilometri se afla acum la o distanța de 400 de kilometri de teritoriul ucrainean Rusia a lansat rachete Iskander și lansatoare în regiunile sale vestice. Potrivit imaginilor prin satelit realizate de Imagesat International…

- Un schior din Siberia a fost gasit vinovat dupa ce a cumparat de pe internet ochelari considerați, in Rusia, ca fiind "dispozitiv de spionaj". In prezent, o lista intreaga de dispozitive inteligente sunt interzise in Rusia din cauza motivului menționat anterior, iar cauzele de ”trafic ilegal cu sisteme…

- Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), incheiat in 1987 intre fosta URSS si SUA, interzice rachetele nucleare cu raza de pana la 5500 km si se considera ca a stat la baza arhitecturii de securitate a Europei, limitand riscul unui atac nuclear. SUA si NATO au acuzat Rusia de incalcarea…

- Asezati de o parte si de alta a mesei, presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, si al Kosovo, Hashim Thaci, si-au aparat luni pozitiile in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate dupa decizia autoritatilor de la Pristina de a se dota cu o armata, relateaza AFP. "Sunt foarte îngrijorat.…