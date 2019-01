Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea oficialilor de la Justiție vizeaza anumite „circumstanțe excepționale” care ar face mita „inevitabila” – sau alte acte de corupție – in aparatul de stat, transmite The Moscow Times. Proiectul de lege are la baza un plan elaborat in 2018 de catre președintele Vladimir Putin. Masura este…

- Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania", Asociatia "Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor" si Asociatia "Initiativa pentru Justitie" solicita Guvernului sa nu procedeze la adoptarea vreunui proiect care sa puna in pericol valori sociale fundamentale intr-un stat de drept. …

- Tatii acestor copii cu varste cuprinse intre trei si zece ani au fost ucisi in cei trei ani de lupte intre gruparea jihadista si trupe irakiene, care au dislocat SI, la sfarsitul lui 2017, din toate centrele urbane din tara, a anuntat, inainte de plecarea lor de la Bagdad, o sursa diplomatica rusa.…

- Aparent extaziat de reusita testului, liderul de la Kremlin a spus ca tara sa are de acum inainte un nou tip de arma strategica. Ba mai mult, Putin a sugerat ca nicio alta țara n-ar putea sa dezvolte ceva similar. Expertii primesc totusi cu scepticism anuntul presedintelui rus. Presedintele rus a…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca ne consumam prea multa energie în luptele politice interne, în timp ce la granița Rusia se înarmeaza cu capacitați militare interzise înca din anii ‘80 și niciunul dintre liderii politici ai României nu pare interesat. …

- Moscova spera ca liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, sa efectueze o vizita in Rusia in 2019, in care sa se intalneasca cu Vladimir Putin, a anuntat miercuri consilierul de la Kremlin Iuri Usakov, relateaza AFP, infromeaza News.ro.”Sper ca aceasta vizita va fi posibila anul viitor”, a declarat…