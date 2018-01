Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va curma orice incercari distructive din partea altor state de a se amesteca in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, a avertizat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa oficiala TASS.'Avem informatii…

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Donald Trump a incercat, in primul an de cand a devenit presedinte al SUA, sa onoreze angajamentele asumate in campania electorala, adoptand o serie de masuri pentru stimularea economiei, intr-un mandat marcat de controverse, in special din cauza anchetei privind presupuse contacte cu Rusia.

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Legislatia ar pozitiona mai bine Rusia pentru a raspunde presiunii asupra mass-media ruse in strainatate, a declarat vicepresedintele Dumei, Piotr Tolstoi, in comentarii publicate pe site-ul legislativului.Luna trecuta, Rusia a impus restrictii asupra posturilor de stiri finantate de SUA…

- "Cu regret, constatam ca acest document discrimineaza in mod clar presa rusa. Aceasta este un nou atac dus impotriva Rusiei al majoritatii parlamentare. Din punctul nostru de vedere, confirmand angajamentul international privind principiul reciprocitatii, ne rezervam dreptul de a lua masuri", a declarat…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Moscova isi rezerva dreptul la masuri de raspuns in contextul adoptarii in Republica Moldova a unei legi de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda), care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kirill, a vorbit atat despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, dar a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie pentru alegerile prezidentiale din martie.

- Sistemele antibalistice instalate de SUA în România si Polonia constituie încalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntând montarea unor elemente antiracheta în Japonia si avertizând ca Rusia va lua masuri militare…

- "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul…

- Rusia ameninta Romania cu masuri militare. Motivul invocat il constituie sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in țara noastra, dar și in Romania si in Japonia. Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare,…

- Rusia: Sistemul antiracheta din Romania și Polonia incalca Tratatul INF. Vom lua masuri militare Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe,…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson incearca vineri, impreuna cu omologul sau rus Serghei Lavrov, sa depaseasca ani de tensiuni si sa gaseasca un teren de intelegere pe tema Coreei de Nord, programului nuclear iranian si viitorului Siriei, relateaza AFP conform News.ro . Johnson a fost primit…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta.

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- La 18 decembrie in Rusia a fost lansata oficial campanie pentru alegerea președintelui țarii. Incepand de astazi, partidele politice și persoane fizice pot sa prezinte documentele de inscriere la sediul Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Rusiei. Pentru a fi inregistrați, candidații trebuie sa prezinte…

- Grigor Karasin, minstrul adjunct de Externe al Rusiei, a afirmat, miercuri, ca Moscova a observat o activitate crescuta a NATO in Caucazul de Sud, aspect ce nu poate fi privit cu calm de catre Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Au aparut informatii cu privire la un acord in valoare de 75 de milioane…

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- Rusia si-a suspendat prezenta diplomatica in Yemen, din motive de securitate, aceasta tara fiind marcata de o noua intensificare a luptelor, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata agentiile ruse de presa, preluate de Reuters, AFP si DPA. "Data…

- Decizia Comitetului Olimpic International (COI) impotriva echipei olimpice a Rusiei este doar planul B de a izola Rusia, pentru ca toate celelalte incercari au esuat, a afirmat purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, Maria Zakharova.

- Partidul Democrat din Moldova dezminte informația aparuta in presa rusa și ulterior preluata de presa din Republica Moldova, precum ca pe numele președintelui PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi fost intentat un dosar penal in Federația Rusa.

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" tarile din Balcani in NATO, relateaza luni agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti.In…

- Andrei Kelin, directorul Departamentului pentru Cooperare Europeana din cadrul Ministerului rus de Externe, a acuzat, luni, Statele Unite ca exercita presiuni asupra statelor din Balcani pentru a le forta sa adere la NATO, relateaza agentia de presa Ria Novosti.

- Legea rusa asupra mass-media ca „agenți ai strainatații” este o „amenințare pentru media libere și independente”, au aratat serviciile externe ale Uniunii Europene, informeaza AFP. „Legislația privind agenții strainatații contravine obligațiilor și angajamentelor…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Rusia a acuzat joi Statele Unite ca imping Coreea de Nord catre 'o catastrofa' prin inscrierea acestei tari pe lista statelor care sustin terorismul, relateaza AFP.'Astfel de actiuni, care imping situatia pe marginea prapastiei, risca sa se incheie cu o mare catastrofa, nu numai la nivel regional,…

- Aceasta pedeapsa este in continuitatea 'liniei politizate și defectuoase ce a dominat activitatea TPIY de la inceput', a declarat in cadrul unui briefing de presa purtatoarea de cuvant a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.'Aceasta interpretare partinitoare și antisarbeasca…

- Fostul viceministru de Externe al Republicii Moldova Andrei Popov afirma ca Igor Dodon se comporta ca un ambasador al Rusiei la Chisinau si ca un „mega om de legatura dintre Moldova si Rusia”.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Intr-un discurs luni seara, premierul britanic a criticat virulent Rusia pentru rolul ei in criza ucraineana și "spionajul cibernetic" și utilizarea mijloacelor sale de informare in masa ca "arme", asigurand ca Regatul Unit va face tot "ce este nevoie pentru a se proteja", potrivit Agerpres. 'Evocarea…

- Theresa May a facut cele mai puternic atac la adresa lui Vladimir Putin, acuzand Moscova de ingerința in cadrul alegerilor, dar și de campanii de spionaj cibernetic. Premierul britanic a afirmat ca liderul rus incearca sa „submineze societațile libere”, prin difuzarea unor „informații false și imagini…

- Unele state membre UE, cum ar fi Polonia, Suedia si Lituania, solicita folosirea mai multor instrumente europene in lupta impotriva campaniilor de propaganda si dezinformare din partea unor tari ca Rusia. In opinia a opt ministri de externe, exista incercari ale unor "actori externi" de a induce neincredere…

- Rusia este dispusa sa dezvolte pe termen lung relații de prietenie și parteneriat cu o Moldova neutra, in baza legaturilor istorice de lunga durata dintre popoarele celor doua țari. O declarație in acest sens a fost facuta, la briefingul reprezentantului oficial al Ministerului Afacerilor Externe al…

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat ca este „ingrijorat” ca Statele Unite vor sa provoace probleme la alegerile prezidențiale din Rusia, ce se vor desfașura in martie 2018. El a afirmat ca astfel Washingtonul vrea sa se razbune pentru presumusul amestec al Moscovei la scrutinul americna din 2016,…

- Cele trei state baltice - Lituania, Letonia si Estonia - ridica la granitele lor cu Rusia sau cu aliata acesteia din urma, Belarus, garduri de sarma ghimpata si dotate cu echipamente video sofisticate. Masura nu este insa luata impotriva vreunei agresiuni ruse de care aceste tari se tem si…

- Finlanda nu a invitat Rusia sa adere sau coopereze cu Centrul de la Helsinki pentru combaterea amenințarilor hibride, a declarat ministrul afacerilor externe al Finlandei, Timo Soini, comentand declarația șefului Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Yule. Marți, ministrul rus…

- Finlanda nu a invitat Rusia sa adere sau coopereze cu Centrul de la Helsinki pentru combaterea amenințarilor hibride, a declarat ministrul afacerilor externe al Finlandei, Timo Soini, comentand declarația șefului Ministerului de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, informeaza Yule. Marți, ministrul rus…

- Austria a refuzat sa elibereze vize pentru jurnaliști din Crimeea ocupata, motiv pentru care a fost acuzata de Rusia de blocada informaționala. Indignarea fața de acțiunile autoritatilor austriece a fost exprimata de purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, potrivit TASS.…

- Rusia se pare ca a proiectat un plan extrem de complex pentru a provoca diviziuni in societatea americana cu scopul de a inclina balanța prezidențiala din 2016 in favoarea lui Donald J. Trump și impotriva contracandidatului acestuia, Hillary Clinton, scrie New York Times, citat de Altfel.md.

- Un calm plat și foarte puțina agitație in perspectiva alegerilor prezidențiale din Rusia, la 18 martie 2018 (ziua proclamarii anexarii, cu 4 ani in urma, in 2014, a Crimeii de catre Putin, aleasa nu intamplator ca zi de vot).