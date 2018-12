Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- Retragerea SUA din tratatul INF ar putea afecta grav securitatea Europei, avertizeaza Serghei Soigu, ministrul rus al apararii. Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu întelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane în…

- El a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect ca in interiorul NATO si UE sa se desfasoare o dezbatere pe acest subiect, transmite agentia EFE. 'In privinta rachetelor cu raza scurta si medie de actiune, avem impresia ca nu toti in Europa inteleg ca aceasta decizie va avea consecinte…

- Potrivit Monitorului Apararii și Securitații, Consiliul de conducere al Ministerului Rus de Externe s-a reunit vineri, la Moscova, pentru a dezbate problema securitații in zona Marii Negre. Membrii Consiliului au constatat ”deteriorarea grava a situației” din regiune in ultimii ani, observand…

- Disputa dintre Moscova si Washington pe marginea dosarului macedonean este vazuta drept parte a reactiei si a mobilizarii generale a Rusiei fata de planurile NATO de a se extinde in Balcanii de Vest. Aceasta este concluzia lui Georgios Savvaidis, fost secretar general in Ministerul grec de Externe,…

- Alianta Nord-Atlantica a intensificat misiunile de recunoastere in Marea Neagra si in Marea Baltica, afirma ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, avertizand ca Rusia si Belarus vor lua masuri pentru contracararea activitatilor NATO."Au fost identificate activitati intense pentru colectarea…

- Ministrul american al apararii Jim Mattis a sosit luni in Macedonia, avertizand ca Rusia incearca sa se amestece intr-un referendum organizat pentru schimbarea numelui tarii balcanice si deschiderea negocierilor pentru aderarea la NATO si UE, relateaza Reuters. Parlamentul macedonean a stabilit data…