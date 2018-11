Rusia va construi un nou radar de avertizare timpurie a rachetelor n Crimeea

Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul construirii acestei noi instalatii militare are loc dupa un incident naval armat in care forte ruse au imobilizat, duminica, trei nave militare ucrainene, in largul Crimeei, si au luat prozonieri marinarii de la bord.Noua statie radar, in masura sa detecteze rachete balistice si…

- Rusia intentioneaza sa construiasca in 2019 o noua statie de radar de alerta avansata in Crimeea, dezvaluie joi o sursa apropiata serviciilor de securitate FSB in aceasta peninsula ucraineana anexata de Moscova, citata de agentia rusa de presa Interfax, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Anuntarea…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intenționeaza sa anexeze întreaga Ucraina și a facut apel cancelarului german Angela Merkel, în interviuri acordate publicațiilor din Germania, sa ofere asistența Kievului, relateaza Reuters. …

- Rusia va amplasa in curand noi sisteme de aparare antiracheta S-400 in regiunea Crimeea, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit agentiei de stiri Interfax, informeaza Reuters pe pagina electronica, preluata de Mediafax. Agentia de stiri RIA a transmis ca noile sisteme S-400 vor deveni…

- Rusia va amplasa in curand noi sisteme de aparare antiracheta S-400 in regiunea Crimeea, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit agentiei de stiri Interfax, informeaza Reuters pe pagina electronica

- Federatia Rusa va desfasura in curand o a patra divizie de sisteme antiracheta S-400 sol-aer in peninsula Crimeea, a anuntat reprezentantul Districtului Militar de Sud al Rusiei, locotenentul Vadim Astafiev, informeaza miercuri Interfax si Reuters. Potrivit lui Astafiev, dupa trageri reusite…

- Explozia produsa miercuri la un colegiu politehnic din orasul port Kerci (Crimeea) a fost provocata de o bomba umpluta cu obiecte metalice, care a fost declansata in cantina din cladirea institutiei de invatamant, a anuntat Comitetul de ancheta rus de pe langa Parchetul General de la Moscova, conform…

- Vicepremierul rus Iuri Borisov a anuntat joi ca zborurile spatiale cu oameni vor fi suspendate pe durata desfasurarii anchetei pentru stabilirea cauzelor defectiunii ce a determinat aterizarea fortata a capsulei Soiuz cu doi astronauti la bord, a transmis agentia Interfax preluata de Reuters.…