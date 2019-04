Rusia urmăreşte îndeaproape desfăşurarea THAAD în România (Aleksandr Gruşko) Moscova urmareste indeaproape situatia legata de planurile SUA de a desfasura temporar in Romania sistemul de aparare antiracheta THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), a declarat sambata ministrul adjunct de externe rus Aleksandr Grusko, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar'", a spus el. "Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?", a adaugat Grusko in marja celei de-a 27-a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

