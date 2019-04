Stiri pe aceeasi tema

- "Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: 'Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar'", a spus el. "Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?", a adaugat Grusko in marja celei de-a…

- Statele Unite iși vor indeplini angajamentele fața de NATO in ceea ce privește apararea antiracheta prin desfașurarea temporara la Deveselu a sistemului THAAD (Terminal High Altitude Area Defense - aparare la inalta altitudine, cel mai avansat sistem de aparare antiracheta), au transmis oficialii Organizatiei…

- SUA vor desfașura in Romania sistemul antiracheta THAAD Courtesy Stars&Stripes Statele Unite vor desfasura în România sistemul de rachete interceptoare THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Sistemul provine de la Brigada 69 Artilerie Antiaeriana din Fort Hood, Texas si va fi…

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge un proces de actualizare, planificat anterior, in conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii."Lucrarile care vor fi…

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge un proces de actualizare, planificat anterior, in conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii. "Lucrarile care…

- In conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii, sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior.

- In conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii, sistemul anti racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge, in perioada urmatoare, un proces de actualizare, planificat anterior.Potrivit…

- Nota inmanata de Ministerul rus al Apararii atasatului militar al SUA la Moscova are un continut „ingrijorator“ si este o „amenintare directa“ pentru Romania, afirma fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu intr-o interventie la Adevarul Live.