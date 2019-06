Rusia - Un urs polar înfometat aflat la sute de kilometri distanţă de habitatul său a fost capturat Un urs polar infometat observat in apropierea unui oras din regiunea arctica rusa, la peste 800 de kilometri distanta de habitatul sau obisnuit, a fost capturat si dat in grija medicilor veterinari, au indicat joi autoritatile locale, citate de AFP. Animalul a fost reperat initial duminica seara in zona industriala Talnakh, situata la nord-est de Norilsk, cautand de mancare in pubele. Imaginile cu animalul vizibil epuizat au facut ocolul retelelor de socializare din Rusia. Este vorba despre o femela de circa un an, care cantareste aproape 200 de kilograme, a declarat un responsabil local al serviciilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

