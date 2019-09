Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat vineri in regiunea Orenburg (sud-vest) pentru a urmari pe poligonul "Donguz" etapa finala a manevrelor internationale strategice la care participa 128.000 de militari din opt tari, in contextul consolidarii relatiilor de securitate ale Rusiei cu China…

- "O imensa victorie": dupa un val de ultraj international, activistii pentru mediu au salutat marti anuntul autoritatilor ruse privind eliberarea ultimelor orci tinute captive timp de un an in bazine inguste in Extremul Orient, informeaza AGERPRES.Un total 75 de balene beluga raman insa captive…

- Un nou tratat privind controlul armelor nucleare nu ar trebui sa includa doar SUA si Rusia, ci si China, a declarat Maas la postul de radio DLF, indicand ca 'guvernul chinez este extraordinar de reticent si, prin urmare, trebuie sa continuam sa punem aceasta problema pe ordinea de zi'. SUA au anuntat…

- Rusia si China au efectuat marti prima lor misiune de patrulare aeriana de amplare in regiunea Asia-Pacific, provocand un incident aerian cu Coreea de Sud si Japonia.Coreea de Sud si Japonia au trimis avioane de lupta sa intercepteze misiunea chinezo-rusa, pe care au acuzat-o ca le-a incalcat…

- Rusia si China au efectuat marti primul zbor comun de patrulare in regiunea Asia-Pacific, a anuntat Ministerul rus al Apararii, mentionand ca aceasta prima misiune aeriana comuna a avut ca scop o mai buna interactiune intre cele doua armate ale aerului si consolidarea stabilitatii globale si nu a…

Patru copii au murit, marti, in Extremul Orient rus, intr-un incendiu care a afectat mai multe corturi amplasate intr-o tabara de vacanta, anunta autoritatile locale, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.