Stiri pe aceeasi tema

- Dionis Cenușa: „Macar din solidaritate și pentru ca avem forțe militare ruse în regiunea transnistreana, Nastase trebuia sa se abțina de la vot” „Cred ca, pentru început, noii guvernanți trebuie sa-și demonstreze abilitați în politica interna, dupa care…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marți ca președintele rus Vladimir Putin este conștient de faptul ca Germania dorește ca Ucraina sa ramâna țara de tranzit pentru gazele rusești exportate spre Europa chiar și dupa inaugurarea gazoductului subacvatic Nord Stream 2, scrie Mediafax. "I-am…

- Rusia intentioneaza sa simplifice procedura de acordare a cetateniei ruse pentru toti ucrainenii, nu doar pentru locuitorii din Lugansk si Donetk, a indicat sâmbata presedintele Vladimir Putin, într-o conferinta de presa la Beijing, transmite AFP, citata de Agerpres.'Ne gândim…

- Un general rus a amenințat fațiș Romania și restul statelor care gazduiesc sistemele cu racheta ale Statelor Unite, spunand ca vor deveni ținte prioritare ale Rusiei in eventualitatea unui atac venit din partea SUA. Generalul Viktor Poznikhir a atras atenția asupra consecințelor pe care le vor suferi…

- Serviciul de securitate ucrainean SBU a anunțat miercuri ca a capturat un comando al serviciului de informații militare rus ce a încercat sa omoare, în Kiev, un spion militar ucrainean, scrie Moscow Times.Tentativa de asasinat vine în contextul în care conflictul cu Rusia…

- Frode Berg, un pensionar granicer, in varsta de 63 de ani, a fost arestat in decembrie 2017 la Moscova. El a fost judecat luna aceasta cu usile inchise.Justitia rusa l-a condamnat din cauza ca a cules informatii despre subamarine nucleare ruse in contul Norvegiei.Berg a recunoscut…

- Justitia rusa a condamnat marti un pensionar norvegian, acuzat ca a colectat informatii despre submarinele rusesti, la 14 ani de inchisoare, intr-un caz de spionaj care a provocat tensiuni intre Rusia si Norvegia, informeaza AFP. Frode Berg, 63 de ani, care a lucrat in trecut pentru o agentie…

- Un norvegian în vârsta de 63 de ani, Frode Berg, a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru spionaj de o instanța de Moscova, potrivit BBC News. Norvegianul a fost arestat în Moscova, în 2007, fiind acuzat ca ar fi întreprins acțiuni de…