Stiri pe aceeasi tema

- Un fost agent al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB) a fost condamnat, marti, la 22 de ani de închisoare de o instanta judiciara din Rusia, sub acuzatia de spionaj în favoarea Statelor Unite, relateaza Mediafax citând Reuters.Serghei Mihailov, care a lucrat la un centru…

- „Este cu siguranta o preocupare majora pentru ambasada noastra din Bucuresti si ce credem ca observam de-a lungul ultimilor cativa ani este o incercare strategica a Rusiei sa influenteze atat politica actuala din Europa de Est, sau in Europa, ca intreg, dar nu doar asta, ci si sa slabeasca tarile in…

- Serviciul Federal rus de Securitate (FSB) a cerut Curții de Justiție din Moscova sa prelungeasca arestul cetațeanului american Paul Whelan, reținut in Rusia in urma unor acuzații de spionaj in favoarea Statelor Unite, relateaza agențiile Interfax și Reuters preluate de mediafax. Anunțul a…

- Ministerul rus al Apararii l-a convocat pe atasatul militar american pentru a-i inmana o nota cu privire la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF). Moscova a propus Washingtonului sa distruga rampele de lansare Mk-41ale sistemului american antiracheta, plasate si in Romania in cadrul scutului…

- ”Tratatul INF nu mai este valabil. Moscova anunța începerea crearii de noi tipuri de rachete. Amenințarea pentru securitatea Rusiei și a Europei crește de câteva ori. A fost implicata Rusia în dezvoltarea și testarea rachetei care încalca INF, motivul formal pentru…

- Administratia Vladimir Putin a transmis, vineri seara, Washingtonului, ca "nu fura" resursele Venezuelei, cerand Statelor Unite sa evite comiterea unei noi "agresiuni" si schimbarea ordinii constitutionale intr-un stat suveran.Rusia "nu fura resurse din Venezuela", a transmis Ambasada rusa…

- Expertul militar rus Aleksei Leonkov a calculat ca, pentru distrugerea intregii populatii a Statelor Unite ale Americii, Rusia ar avea nevoie doar de zece rachete balistice intercontinentale RS-28 'Sarmat' ('Satan 2'...

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetațeanul american, veteran al Marinei, reținut in Rusia in urma unei acuzații de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.De asemenea, secretarul de Stat a cerut explicații privind…