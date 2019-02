Rusia, un nou avertisment dur despre scutul de la Deveselu

Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand tarile din Europa sa evite transformarea continentului in spatiu de confruntare militara.

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand tarile din Europa sa evite transformarea continentului in spatiu de confruntare militara.știre…

- Fostul ministru de Externe Titus Corlațean a declarat, sambata la un post TV, referitor la suspendarea aplicarii Tratatului INF de catre Rusia, dupa ce SUA au luat o hotarare similara, ca soluția trebuie sa fie una politica și nu una a escaladarii. potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție,…

- Rusia si-a suspendat participarea la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare, semnat cu Statele Unite in epoca Razboiului Rece, dupa anuntul similar al Washingtonului. Romania a fost evocata in biroul liderului de la Kremlin.

- Alianta Nord-Atlantica va aplica masuri defensive „proportionate” pentru a contracara actiunile Rusiei, care incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea unor sisteme de rachete nucleare – cum ar fi cele din Ucraina – care pot fi folosite impotriva Europei, afirma Jens Stoltenberg,…

- Alianta Nord-Atlantica va aplica masuri defensive "proportionate" pentru a contracara actiunile Rusiei, care incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea unor sisteme de rachete nucleare ce pot fi utilizate contra Europei, afirma Jens Stoltenberg,

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia nu au reusit sa ajunga la niciun acord privind mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), Administratia Vladimir Putin denuntand instalarea de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Romania.Vineri, la Bruxelles, s-a derulat o reuniune…

- Rusia incalca in mod clar Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin dezvoltarea unui nou tip de racheta, a anuntat marti seara Alianta Nord-Atlantica, potrivit agentiei Reuters, informeaza Mediafax."Aliatii au concluzionat ca Rusia a dezvoltat si a instalat un sistem de rachete, 9M729,…