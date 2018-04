Stiri pe aceeasi tema

- Aman Tuleyev, guvernator al regiunii ruse Kemerovo din anul 1997, a demisionat în urma devastatorului incendiu de la un centru comercial din capitala regiunii, soldat cu peste 60 de morti, majoritatea copii, informeaza site-ul postului BBC News, anunta Mediafax

- Un baietel de trei luni a murit in noaptea de vineri spre sambata in comuna argeseana Titesti. Mama lui, in varsta de doar 16 ani, nu are telefon si nu a putut chema Ambulanta, motiv pentru care a asteptat pana dimineata pentru a merge la un vecin care a sunat la 112.

- Președintele rus, Vladimir Putin a semnat un decret privind anunțarea zilei de doliu național, pentru ziua de miercuri, 28 martie, in legatura cu incendiul din orașul Kemerovo, anunța serviciul de presa al Kremlinului, potrivit RTV.NET In dimineața zilei de marți, Putin a zburat la Kemerovo, unde a…

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a confirmat inca un deces cauzat de gripa, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, nevaccinat. Numarul total al persoanelor care au murit din aceasta cauza s-a ridicat la 110. La nivel national, s-au inregistrat peste 1.500 de cazuri.

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe a fost un prezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie. La aceasta ora, membrii familiei și cei…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un copil de 3 ani si o femeie in varsta de 40 de ani. Numarul deceselor a ajuns la 104.

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o raceala. „Nu stiam ca este atat de bolnava sa…

- Pare desprins dintr-un film horror, insa este real. Un baietel de doar sase luni si mama sa si-au gasit sfarsitul in liftul blocului in care acestia locuiau. Mama sa a dorit sa-si duca fiul la o plimbare, insa, din pacate, nu au mai apucat.

- Fetița de cinci ani suferea de astm sever și a fost dusa de urgența de catre mama ei la un medic. Pentru ca au intarziat la programarea pe care o aveau, doctorul a refuzat sa mai consulte copilul.

- Un avion militar rusesc s-a prabusit in Siria, iar cei 26 de pasageri si sase membri ai echipajului aflati la bord au murit, a anuntat Ministerul Apararii din Rusia, scrie BBC potrivit News.ro . Avionul s-a prabusit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmemim, in apropierea orasului sirian de coasta…

- Cazul fetiței de doar cinci luni care a murit intr-un spital din Iași ridica numeroase semne de intrebare. Din primele informații oferite de mama acesteia, se pare ca ar fi murit dupa ce s-ar fi inecat cu lapte. Insa adevarul este altul.

- Direcția de Sanatate Publica Sbiu confirma: In cursul saptamanii trecute s-a raportat un deces cu pneumonie la grupa de varsta 2-4 ani. Autoritațile spun ca s-au recoltat probe de plaman pentru investigarea etiologiei, care sunt in curs de cercetare. Read More...

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, ieri, ca alte cinci femei si-au pierdut viata din cauza virusului gripal. Numarul total de decese a ajuns astfel la 62, informeaza MEDIAFAX.Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), decesele cauzate de gripa au fost ...

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- Un bebelus in varsta de patru luni, care se afla cu parintii la un centru SPA, intr-o localitate apropiata municipiului Baia Mare, s-a inecat, vineri, in timpul alaptarii, apoi a intrat in stop cardio-respirator.

- Un polițist a murit la Bilbao, in aceasta seara, incercand sa opreasca o incaierare intre fanii lui Athletic Bilbao și cei ai lui Spartak Moscova. Potrivit presei spaniole, polițistul a suferit rani grave și a fost transportat de urgența la spital, dar medicii nu i-au putut salva viața. Forțele de ordine…

- Jocurile Olimpice de iarna 2018. Aceasta sanctiune era de asteptat, in conditiile in care sportivul insusi recunoscuse controlul pozitiv, negand insa ca s-ar fi dopat in mod intentionat.Medalia de bronz cucerita alaturi de sotia sa Anastasia Brizgalova urmeaza sa revina Norvegiei, clasata…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a crescut. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca alți cinci oameni au murit din cauza virusului gripal. Astfel, 45 de persoane și-au pierdut viața din cauza gripei din acest sezon. INSP a confirmat decesul a cinci femei cu varste cuprinse intre…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat in varsta de 59 de ani din judetul Suceava, nevaccinat si avand alte probleme de sanatate. Numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 40.

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Institututul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca au fost confirmate inca doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doua femei de 55 de ani si respectiv 61 de ani, ambele nevaccinate si avand alte probleme de sanatate. Numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 39.

- Un atac armat a avut loc la un festival din Rusia, cel puțin cinci persoane decedand, iar alte patru fiind ranite. Un barbat a deschis focul asupra oamenilor aflați la festivalul ținut in orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat autoritatile locale. Atacatorul a fost impușcat mortal…

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Fetița de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal și ai carei parinți au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal în faza avansata înca de la vârsta de doi ani. Atunci a fost diagnosticata cu nefroblastom cu histologie…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, vineri, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 28 de ani, din judetul Iasi, nevaccinat antigripal. Numarul total al deceselor a ajuns la 32, in sezonul 2017-2018.Citeste si: Adjunctul lui Augustin…

- Portarul titular al reprezentativei Germaniei va fi supus unei terapii revoluționare pentru a-l vindeca, dupa ce-a suferit o a treia fractura la același metatarsian in septembrie 2017. Manuel Neuer are șanse minime de a mai juca in acest sezon pentru Bayern. Nemții se chinuie insa sa-l recupereze macar…

- O tragedie aviatica a avut loc ieri in Rusia, dupa ce avionul de pasageri An-148 al „Saratov Airlines”, zborul 6W 703 Moscova-Orsk, a decolat din Domodedovo la ora 14:24 si numai dupa cateva minute s-a prabusit la sol. Din inregistrarile audio ale discuțiilor pilotului cu turnul de control, rezulta…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat, sambata, ca armata rusa a atacat cu arme ghidate cu precizie zona in care a fost doborat, in urma cu cateva ore, un avion Suhoi Su-25, in atac fiind ucisi "cel putin 30 de teroristi", relateaza Interfax.

- O adolescenta, in varsta de 12 ani, din Rusia a murit electrocutata, dupa ce a scapat telefonul in cada. Dupa ce s-a intors de la un meci de baschet, fata a intrat sa-si faca o baie, ascultand muzica de pe telefon. Atunci cand telefonul ei a ramas fara baterie, ea s-a intins si l-a bagat in…

- Accident rutier grav in regiunea Rostov din Rusia. Patru oameni au murit, iar 12 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat.Printre victime este si un copil. In total, in autobuz erau 31 de persoane.

- O mama adolescenta din Rusia a primit o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare, dupa ce si-a lasat copilul sa moara de foame, ca sa poata petrece alaturi de prietenii sai. Viktoria Kuznetsova, de 17 ani, din Rostov, Rusia, a marturisit in fata instantei ca si-a lasat copilul in casa pe care…

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie.

- Un autobuz a izbucnit în flacari în nord-vestul Kazakhstanului, iar în urma incidentului au murit 52 de oameni, a spus ministrul de Interne. Doar cinci persoane au reușit sa scape, fiind tratate de echipajele de salvare, conform BBC. Potrivit presei locale,…

- Florian Bodog a dispus o ancheta in Ministerul Sanatatii dupa ce parintii unui copil decedat la Spitalul Pantelimon, in octombrie 2017, au facut o plangere la MS, in urma careia s-a facut un control la unitatea spitaliceasca. In spatiul public au aparut informatii ca Ministerul Sanatatii nu a respectat…

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Caz incredibil intr-o inchisoare din Romania! Un tanar de 33 de ani a murit in spitalul Penitenciarului Rahova dupa ce a fost extradat din Anglia. Deținutul suferea de mai multe boli, iar familia si avocatii acestuia acuza ca tanarul nu a primit niciun fel de tratament, informeaza Romania…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul postului France 24.