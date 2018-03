Stiri pe aceeasi tema

- Igor Vostrikov, un om de afaceri de succes, casatorit si cu trei copii, a declarat ca „nu mai are nimic de pierdut” si se va lupta pentru justitie, dupa ce si-a pierdut cinci rude in incendiul de la centrul comercial din Kemerovo, scrie RT conform News.ro . Vostrikov isi aduce aminte ca sotia sa, Elena,…

- Zvonurile privind moartea a sute de oameni în incendiul de la Kemerovo sunt contestate dur de autoritațile ruse. Un ucrainean este acuzat ca a alimentat astfel de teorii ale conspirației.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass. "In discursul din Camera Comunelor, premierul Theresa…

- In tragedia petrecuta in orașul siberian Kemerovo, 64 de persoane, in mare parte copii, au murit. O clasa intreaga de elevi a pierit in incendiul de duminica, iar unii dintre copii au apucat sa dea un ultim telefon parinților, inainte sa se intoxice cu fumul gros, scrie The Washington Post, potrivit…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat astazi un decret prin care ziua de 28 martie este declarata zi de doliu național, in legatura cu tragedia din Kemerovo. In urma incendiului izbucnit in mall-ul Winter Cherry din orașul Kemerovo au decedat 64 de persoane.

- Imaginile surprinse de o camera de supraveghere din mall-ul Winter Cherry, din orașul siberian Kemerovo, unde un incendiu devastator a ucis cel puțin 64 de persoane, majoritatea copii, arata ca flacarile au cuprins cladirea aproape instantaneu.

- Internetul din Rusia a fost împânzit de informații false dupa incendiul din orașul Kemerovo, soldar cu cel puțin 64 de morți. Teorii ale conspirației vorbesc despre un bilanț mult mai mare, ascuns de autoritați.

- Un om de afaceri din Kemerovo, Igor Vostrikov, și-a pierdut cei trei copii, soția și sora in focul de la centrul comercial Winter Cherry, duminica, 25 martie: Anna, de șapte ani, Artem de 5 ani și romana de 2 ani, soția Elena și sora Alena, a spus ca oamenii care erau in cinematograf au fost incuiați…

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a vizitat marti locul in care a avut loc incendiul dintr-un centru comercial din Siberia care s-a soldat cu cel putin 64 de morti. Putin a declarat ca ar fi vorba de o „neglijenta criminala”, scrie Reuters. Anchetatorii au precizat ca iesirile de urgenta din centrul comercial…

- Un agent de securitate care a oprit alarmele de incendiu in timpul incendiului devastator de duminica intr-un centru comercial din Rusia, soldat cu cel putin 64 de morti, este considerat suspect intr-un caz penal, au anuntat luni anchetatorii federali, relateaza dpa.Pompierii s-au luptat mai…

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- Cel puțin 48 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in incendiul masiv care a cuprins centrul comercial Winter Cherry din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, spun oficialii ruși, potrivit www.rferl.org. “Mai multe persoane ...

- Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se…

- Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, un oras industrial din Siberia de Vest, a transmis agentia publica rusa TASS, citand mai multi...

- Incendiu la un mall din Rusia, izbucnit duminica dupa amiaza. Cel puțin patru oameni au murit și alți 15 sunt raniți, dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Mai mulți oameni sunt blocați in cladire. “Am numarat pana acum patru morti: trei copii si o femeie”,…

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- „Dupa ce a caștigat duminica o victorie decisiva, Putin și-a obtinut in sfarșit show-ul electorala dorit. Cat timp el reflecteaza la urmatorii pași, vom vedea o agravare a relatiilor Rusiei cu Occidentul „, scrie The Washington Post. Conform publicației, in cele cateva saptamani inainte de vot, președintele…

- Deși numaratoare voturilor in simulacrul de tip sovietic caruia conducerea Rusiei continua sa-i spuna ”alegeri democratice” inca continua, nimeni nu are vreo indoiala in Rusia ca Vladimir Putin este reales presedinte. Prin urmare, rușii vor trebui sa mai traiasca șase ani sub conducerea lui Putin intr-un…

- CHIȘINAU, 18 mart — Sputnik. Nimic nu i-a oprit duminica pe cetațenii Federației Ruse care sunt stabiliți cu traiul în Moldova sau care se afla aici în interes de serviciu sa-și exprime opțiunea de vot la alegerile pentru președintele acestei țari. În pofida ninsorii,…

- "Ne exprimam solidaritatea cu Regatul Unit si condamnam ferm folosirea unui agent neurotoxic in Salisbury, pe teritoriul unui stat aliat", se arata in mesajul postat de Ministerul Afacerilor Externe pe contul de Twitter.Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

- Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski a facuindemnat cetațenii ruși care locuiesc in regiunea transnistriana sa participe la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc pe 18 martie.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP. Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie,…

- Statele Unite pot riposta la orice atac venti din partea Rusiei, a declarat seful Comandamentului strategic al armatei americane, generalul John E. Hyten. In cadrul unor audieri parlamentare, oficialul...

- "Prin proiectul BRUA noi aducem niste probleme Rusiei, care ar trebui sa ne bucure. Cu rusii nu poti sa stai la masa decat daca ai ce sa negociezi", a atentionat Cozmin Gusa, duminica seara, la Realitatea TV, referindu-se la proiectul de gaze.

- "Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele Unite, atunci, cu toate aceste audieri in comisii, anchete si ura intre partide, ea a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale. Cei de la Moscova mor de ras", a scris presedintele Trump pe Twitter. Potrivit…

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. Potrivit sondajului…

- Romania va crea conditii tehnice pentru a exporta gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, fiind pentru prima data in cateva decenii cand vecinii de la vest ar mai importa resursa din alta sursa decat Rusia, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- "Daca presedintele va recurge la aceasta masura extrema, ma tem ca acest lucru va declansa o confruntare de care America nu are nevoie", a avertizat senatorul democrat Dick Durbin. Trump a declasificat un memoriu extrem de controversat si de critic la adresa FBI - in pofida avertismentelor…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Un comitet a Camerei Reprezentantilor din Congresul american a votat pentru a face public un memoriu despre care republicanii spun ca va arata abuzurile facute de FBI si de Departamentul pentru Justitie in ancheta privind Rusia, scrie BBC, conform news.ro.Conform democratului Adam Schiff,…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Presedintele finlandez in exercitiu, Sauli Niinisto, a castigat duminica, din primul tur, alegerile prezidentiale, cu peste 60% din voturi, potrivit rezultatelor partiale difuzate de ministerul Justitiei, dupa numararea a 85% din buletine, transmite AFP."Sunt surprins si miscat de aceasta…