Rusia: Ultimele orci ţinute captive au fost eliberate Un total 75 de balene beluga raman insa captive intr-un centru din apropierea orasului Nahodka, la 200 de kilometri de Vladivostok. Interdictia de a captura animale marine de catre Rusia pentru vanzarea catre acvarii, in special din China, ramane, de asemenea, o problema in suspans.



Institutul rus de oceanografie a indicat marti ca ultimele doua orci si sase beluga au fost transportate cu vaporul si camionul 1.800 de kilometri pana la Marea Ohotsk, in Oceanul Pacific, unde au fost eliberate. Din luna iunie, zece orci si 12 beluga au fost eliberate in acelasi mod.



Organizatia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

