- Schimbul a 70 de prizonieri care a avut loc sambata intre Kiev si Moscova este "un prim pas" catre sfarsitul razboiului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei, conflict care s-a soldat cu aproape 13.000 de morti in cinci ani, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP,…

- Cele doua avioane care transportau prizonieri ucraineni si rusi au aterizat sambata pe aeroporturile din Kiev si respectiv Moscova in cadrul unui schimb fara precedent intre cele doua tari, informeaza AFP. Avionul care transporta prizonieri ucraineni a aterizat pe aeroportul principal din Kiev unde…

- Aceste incidente au fost facute publice cu cateva ore inainte de o incetare a focului preconizata pentru primele ore ale zilei de duminica, zi in care Ucraina voteaza intr-un scrutin pentru care formatiunea presedintelui Volodimir Zelenski este plasata in mare masura in fruntea intentiilor de vot,…

- Intre Occident si Rusia inca dinaintea investirii lui Volodimir Zelenski in functia de presedinte al Ucrainei a existat un plan tacit potrivit caruia eliberarea marinarilor ucraineni si inapoierea navelor capturate de Moscova anul trecut in urma unui incident produs in Marea Neagra trebuia sa faca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut ”plin de emotie” omologului sau rus Vladimir Putin sa elibereze cei 24 de marinari ucraineni luati prizonieri in noiembrie de catre Moscova, in largul Crimeei anexate, relateaza AFP.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat luni 'curajul' si 'determinarea' noului sau omolog ucrainean, Volodimir Zelenski, 'de a face sa taca armele' in estul Ucrainei, liderul de la Elysee evocand un posibil summit la Paris daca Moscova si Kievul vor realiza

