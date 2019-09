Rusia - Ucraina, schimb de prizonieri. Volodimir Zelenski: Pregătim alte liste „Pregatim acum alte liste și ne așteptam la un nou schimb. Vom discuta despre acest lucru la Minsk și in formatul Normandia”, a spus el. La discuțiile in formatul Normandia participa liderii Franței, Germaniei, Rusiei și Ucrainei. Zelenski a adaugat ca discuțiile in formatul Normandia ar urma sa aiba loc la finalul lunii septembrie. „Sunt sigur ca discuțiile vor avea loc. Aceasta situație nu mai poate continua”, a spus liderul de la Kiev. Pe 7 septembrie Ucraina și Rusia au facut un schimb de cate 35 de prizonieri fiecare, decizie pe care președintele Rusiei, Vladimir Putin, a caracterizat-o… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

