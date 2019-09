Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, liderii celor doua tari au anuntat ca discuta eliberarea mai multor prizonieri. Putin anunta joi ca negocierile au fost finalizate si ca schimbul implica un numar important de persoane. Tot el a afirmat ca acest schimb de prizonieri intre Moscova si Kiev ar putea reprezenta un…

- Consiliul de Securitate al ONU se intruneste joi intr-o sesiune de urgenta, la solicitarea Rusiei si Chinei, care denunta un test american de racheta cu raza intermediara de actiune efectuat duminica in Statele Unite, relateaza Euronews.

- O nava destinata colectarii si depozitarii deseurilor radioactive lichide a fost observata in Marea Alba, in zona localitatii Nionoks, in apropiere de orasul Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei), unde la 8 august a explodat - conform autoritatilor militare ruse - un motor de racheta…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus vineri Rusiei, inaintea alegerilor legislative anticipate din weekend, un schimb intre cineastul ucrainean Oleg Sentov, incarcerat de Moscova, si jurnalistul ucraineano-rus Kirilo Visinski, judecat de ”inalta tradare” la Kiev, relateaza AFP.”Suntem…

- Familiile victimelor zborului MH17, doborat in 2014 deasupra Ucrainei, s-au intalnit miercuri, comemorand cinci ani de la castrofa, si au cerut din nou dreptate, relateaza AFP, potrivit news.ro.Avionul Boeing apartinand companiei Malaysia Airlines, care a decolat de la Amsterdam catre Kuala…

- "Inca o data, acuzatii total gratuite sunt avansate impotriva partii ruse si vizeaza sa discrediteze Rusia in fata comunitatii internationale", a subliniat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei intr-un comunicat."Nicio dovada concreta nu a fost prezentata in sustinerea unor asemenea acuzatii…

- Parchetul olandez va inculpa patru suspecti pentru ucidere in cadrul anchetei asupra zborului MH17 doborat in 2014 deasupra estului Ucrainei de catre o racheta ruseasca, iar procesul lor va incepe in martie 2020, au anuntat miercuri familii ale victimelor, potrivit AFP, preluata de Agerpres. ''Va avea…

- Anchetatori urmeaza sa anunte saptamana viitoare proceduri judiciare impotriva unor suspecti in legatura cu doborarea zborului MH17, apartinand companiei aeriene Malaysia Airlines, in estul Ucrainei, potrivit presei olandeze, relateaza Reuters.Avionul a fost doborat la 17 iulie 2014 in teritorii…