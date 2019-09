Rusia-Ucraina: Regizorul Oleg Senţov, 24 de marinari ucraineni, incluşi în schimbul de prizonieri (avocat) Regizorul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, se afla printre cei 35 de ucraineni care vor fi transferati sambata de la Moscova la Kiev ca parte a unui schimb de prizonieri, a declarat avocatul sau, citat de Reuters. Mark Feighin, avocatul lui Sentov, a mai scris pe retelele sociale ca toti cei 24 de marinari ucraineni detinuti in stramtoarea Kerchi anul trecut vor fi inclusi in schimb. Primul schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina din 2017 era in desfasurare sambata, cu avioane din ambele tari sosind pe aeroporturile din cele doua capitale, Moscova si Kiev, pentru a-i prelua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

