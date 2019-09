Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile au inceput sambata pentru un schimb de prizonieri intre Rusia si Ucraina, a anuntat televiziunea de stat rusa, difuzand imagini cu autocare care ies pe poarta inchisorii Lefortovo din Moscova, informeaza AFP potrivit Agerpres "Autocarele au parasit inchisoarea Lefortovo in cadrul pregatirilor…

- Vladimir Putin a anunțat joi ca va fi finalizat in curand un schimb de prizonieri „masiv” cu Ucraina. Aceasta reprezinta o masura ce ar marca o reducere a tensiunilor intre cele doua tari.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus joi ca discuțiile cu Ucraina cu privire la schimbul de prizonieri sunt pe cale sa se finalizeze, iar acest lucru ar putea implica un numar mare de oameni, relateaza Reuters și AFP. Schimbul ”masiv” de prizonieri ce urmeaza sa fie finalizat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca, din respect fata de poporul georgian si pentru mentinerea relatiilor bilaterale, Rusia nu ar trebui sa impuna noi sanctiuni impotriva Georgiei, declaratie prin care s-a disociat de rezolutia adoptata de Duma de Stat privind inasprirea sanctiunilor…

- Președintele american Donald Trump i-a cerut lui Vladimir Putin sa nu intervina in alegerile din Statele Unite. Vineri, 28 iunie, liderul de la Casa Alba a asigurat jurnaliștii ca, in timpul unei intalniri cu omologul sau rus, va pune in discuție subiectul interferenței rusești in alegerile din America,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut ”plin de emotie” omologului sau rus Vladimir Putin sa elibereze cei 24 de marinari ucraineni luati prizonieri in noiembrie de catre Moscova, in largul Crimeei anexate, relateaza AFP.

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia nu va renunța la insulele Kurile de Sud, relateaza Interfax. „Nu avem astfel de planuri”, a declarat Putin intr-un interviu acordat postului de stat rusesc Rossia 1 TV. Președintele a raspuns astfel la intrebarea daca Rusia va trebui sa coboare drapelul…