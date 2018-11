Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a impartasit cancelarului federal german "profunda ingrijorare" a Moscovei dupa instaurarea in Ucraina a legii martiale, cerandu-i Angelei Merkel sa descurajeze Kievul in legatura cu orice actiune "negandita", a anuntat marti Kremlinul, intr-un comunicat.…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a cerut luni Rusiei sa elibereze marinarii si navele ucrainene arestati in stramtoarea Kerci, subliniind ca Moscova a incalcat dreptul international, transmit dpa si Armenpress. Marinarii ucraineni au fost 'retinuti in mod brutal, cu incalcarea legilor internationale',…

- Potrivit unui martor, cele trei nave sunt tinute in portul Kerci, iar in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Duminica seara, Rusia a deschis focul asupra unui grup de nave ucrainene in Marea Neagra, in urma incidentului fiind raniti sase marinari ucraineni.…

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, califica relația cu Romania drept una foarte buna, dar o considera, in același timp, afectata de problema unionismului. El a facut aceste declarații la sfarșitul vizitei pe care a facut-o la Moscova.

- Departamentul de Stat al SUA a avertizat joi Rusia sa renunte la "hartuirea traficului maritim international" in Marea Azov si stramtoarea Kerci, acuzand Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, relateaza mediafax.ro.

